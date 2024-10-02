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"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран из-за закрытия аэропорта
"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран из-за закрытия аэропорта - РИА Новости, 02.10.2024
"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран из-за закрытия аэропорта
Авиакомпания "Аэрофлот" из-за закрытия аэропорта Тегеран отменила рейсы туда из Москвы за 2 октября и обратный рейс за 3 октября, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:06
2024-10-02T15:06
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" из-за закрытия аэропорта Тегеран отменила рейсы туда из Москвы за 2 октября и обратный рейс за 3 октября, сообщили в авиакомпании."В связи с закрытием аэропорта Тегеран отменены рейсы SU514 Москва - Тегеран за 2.10 и обратный рейс SU515 за 3.10. Пассажиры проинформированы по контактам, указанным в бронировании. Им предложена возможность бесплатного перебронирования на ближайшие рейсы SU514 за 5.10 и SU515 за 6.10 или возврат полной стоимости билета", — говорится в сообщении.В "Аэрофлоте" добавили, что следят за ситуацией и будут вносить корректировки в расписание при продлении закрытия аэропорта Тегерана.
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тегеран (город), москва, аэрофлот, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, в мире
Тегеран (город), Москва, Аэрофлот, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран, В мире
"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран из-за закрытия аэропорта
"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран и обратно на 2-3 октября