https://ria.ru/20241002/aeroflot-1975962459.html

"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран из-за закрытия аэропорта

"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран из-за закрытия аэропорта - РИА Новости, 02.10.2024

"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран из-за закрытия аэропорта

Авиакомпания "Аэрофлот" из-за закрытия аэропорта Тегеран отменила рейсы туда из Москвы за 2 октября и обратный рейс за 3 октября, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:06

2024-10-02T15:06

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" из-за закрытия аэропорта Тегеран отменила рейсы туда из Москвы за 2 октября и обратный рейс за 3 октября, сообщили в авиакомпании."В связи с закрытием аэропорта Тегеран отменены рейсы SU514 Москва - Тегеран за 2.10 и обратный рейс SU515 за 3.10. Пассажиры проинформированы по контактам, указанным в бронировании. Им предложена возможность бесплатного перебронирования на ближайшие рейсы SU514 за 5.10 и SU515 за 6.10 или возврат полной стоимости билета", — говорится в сообщении.В "Аэрофлоте" добавили, что следят за ситуацией и будут вносить корректировки в расписание при продлении закрытия аэропорта Тегерана.

https://ria.ru/20241002/izrail-1975903424.html

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тегеран (город), москва, аэрофлот, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, в мире