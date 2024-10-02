https://ria.ru/20241002/aeroflot-1975864303.html

"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа

"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа - РИА Новости, 02.10.2024

"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа

Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Гоа (Индия); полеты впервые будут выполняться в новый Международный... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T07:47

2024-10-02T07:47

2024-10-02T07:47

аэрофлот

гоа

екатеринбург

шереметьево (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Гоа (Индия); полеты впервые будут выполняться в новый Международный аэропорт Гоа Манохар, сообщает пресс-служба перевозчика.В течение пикового туристического сезона "Аэрофлот" будет выполнять полеты в Гоа из Екатеринбурга три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям, говорится в сообщении.Международный аэропорт Манохар расположен в Северном Гоа в 35 километрах от столицы штата Панаджи. Новая воздушная гавань принимает коммерческие рейсы с января 2023 года.Ранее в авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что с 1 октября были возобновлены регулярные полеты на индийский курорт Гоа из московского аэропорта Шереметьево. Вылет из Москвы осуществляется по вторникам и субботам, обратно – по средам и воскресеньям. Время в пути из российской столицы на индийский курорт составляет 7 часов 35 минут, обратный полет займет 8 часов 5 минут. С 25 октября добавится еще один рейс: вылетом из Москвы по пятницам, обратно – по субботам.

https://ria.ru/20241001/aeroflot-1975771050.html

https://ria.ru/20240917/aeroflot-1973235727.html

гоа

екатеринбург

москва

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аэрофлот, гоа, екатеринбург, шереметьево (аэропорт), москва