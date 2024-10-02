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"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа - РИА Новости, 02.10.2024
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07:47 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/aeroflot-1975864303.html
"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа
"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа - РИА Новости, 02.10.2024
"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа
Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Гоа (Индия); полеты впервые будут выполняться в новый Международный... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T07:47
2024-10-02T07:47
аэрофлот
гоа
екатеринбург
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Гоа (Индия); полеты впервые будут выполняться в новый Международный аэропорт Гоа Манохар, сообщает пресс-служба перевозчика.В течение пикового туристического сезона "Аэрофлот" будет выполнять полеты в Гоа из Екатеринбурга три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям, говорится в сообщении.Международный аэропорт Манохар расположен в Северном Гоа в 35 километрах от столицы штата Панаджи. Новая воздушная гавань принимает коммерческие рейсы с января 2023 года.Ранее в авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что с 1 октября были возобновлены регулярные полеты на индийский курорт Гоа из московского аэропорта Шереметьево. Вылет из Москвы осуществляется по вторникам и субботам, обратно – по средам и воскресеньям. Время в пути из российской столицы на индийский курорт составляет 7 часов 35 минут, обратный полет займет 8 часов 5 минут. С 25 октября добавится еще один рейс: вылетом из Москвы по пятницам, обратно – по субботам.
https://ria.ru/20241001/aeroflot-1975771050.html
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аэрофлот, гоа, екатеринбург, шереметьево (аэропорт), москва
Аэрофлот, Гоа, Екатеринбург, Шереметьево (аэропорт), Москва
"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа

"Аэрофлот" возобновил прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Гоа

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737-800 Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing 737-800 "Аэрофлот" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Гоа (Индия); полеты впервые будут выполняться в новый Международный аэропорт Гоа Манохар, сообщает пресс-служба перевозчика.
В течение пикового туристического сезона "Аэрофлот" будет выполнять полеты в Гоа из Екатеринбурга три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям, говорится в сообщении.
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Вчера, 16:47
Международный аэропорт Манохар расположен в Северном Гоа в 35 километрах от столицы штата Панаджи. Новая воздушная гавань принимает коммерческие рейсы с января 2023 года.
Ранее в авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что с 1 октября были возобновлены регулярные полеты на индийский курорт Гоа из московского аэропорта Шереметьево. Вылет из Москвы осуществляется по вторникам и субботам, обратно – по средам и воскресеньям. Время в пути из российской столицы на индийский курорт составляет 7 часов 35 минут, обратный полет займет 8 часов 5 минут. С 25 октября добавится еще один рейс: вылетом из Москвы по пятницам, обратно – по субботам.
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АэрофлотГоаЕкатеринбургШереметьево (аэропорт)Москва
 
 
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