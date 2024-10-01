https://ria.ru/20241001/zona-1975824185.html
В кубанском поселке появится зеленая зона площадью 11 тысяч "квадратов"
В кубанском поселке появится зеленая зона площадью 11 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 01.10.2024
В кубанском поселке появится зеленая зона площадью 11 тысяч "квадратов"
Зеленая зона на площади 11 тысяч квадратных метров появится в поселке Кочетинский в Краснодарском крае в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:19
2024-10-01T21:19
2024-10-01T21:19
краснодарский край
краснодарский край
динской район
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КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Зеленая зона на площади 11 тысяч квадратных метров появится в поселке Кочетинский в Краснодарском крае в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Реконструкция проводится на участке площадью более 11 тысяч квадратных метров. На территории уже уложена тротуарная плитка, смонтирована система освещения. Готовы основания для устройства детских и спортивной площадок, начался монтаж тренажерного оборудования. После обустройства воркаут-зоны подрядчик приступит к установке игровых комплексов и озеленению. Выполнено порядка 75 процентов запланированного объема работ", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Общественное пространство в поселке Кочетинском в Динском районе обновляют по национальному проекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, объект реализуют в том числе и за счет краевого бюджета. По данным властей, в зеленой зоне будут две детские площадки. При этом комбинации игровых элементов рассчитаны на различные уровни сложности в зависимости от возраста и интересов ребенка.
https://ria.ru/20241001/poliklinika-1975820836.html
краснодарский край
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краснодарский край, динской район
Краснодарский край, Краснодарский край, Динской район
КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Зеленая зона на площади 11 тысяч квадратных метров появится в поселке Кочетинский в Краснодарском крае в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"Реконструкция проводится на участке площадью более 11 тысяч квадратных метров. На территории уже уложена тротуарная плитка, смонтирована система освещения. Готовы основания для устройства детских и спортивной площадок, начался монтаж тренажерного оборудования. После обустройства воркаут-зоны подрядчик приступит к установке игровых комплексов и озеленению. Выполнено порядка 75 процентов запланированного объема работ", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Общественное пространство в поселке Кочетинском в Динском районе
обновляют по национальному проекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, объект реализуют в том числе и за счет краевого бюджета.
По данным властей, в зеленой зоне будут две детские площадки. При этом комбинации игровых элементов рассчитаны на различные уровни сложности в зависимости от возраста и интересов ребенка.