https://ria.ru/20241001/zhurnalist-1975837010.html

Израиль оповестит глав стран об ответе на атаку Ирана, заявил журналист

Израиль оповестит глав стран об ответе на атаку Ирана, заявил журналист - РИА Новости, 01.10.2024

Израиль оповестит глав стран об ответе на атаку Ирана, заявил журналист

Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил послам оповестить глав государств, что Израиль "даст суровый ответ" на атаку Ирана, сообщает известный израильский... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T23:23

2024-10-01T23:23

2024-10-01T23:31

в мире

израиль

иран

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

исраэль кац

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975820324_0:0:1260:708_1920x0_80_0_0_1c55729f4ccd41369ae93eb8f610ab0d.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил послам оповестить глав государств, что Израиль "даст суровый ответ" на атаку Ирана, сообщает известный израильский журналист Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника израильского МИД."По словам высокопоставленного чиновника МИД, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поручил израильским послам по всему миру передать главам государств в принимающих странах сообщение, что "Израиль даст суровый ответ на атаку Ирана и защитит своих граждан", - говорится в сообщении Равида в соцсети X.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новые кадры атаки на Израиль Новые кадры атаки на Израиль 2024-10-01T23:23 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, видео, исраэль кац