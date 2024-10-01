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Израиль оповестит глав стран об ответе на атаку Ирана, заявил журналист - РИА Новости, 01.10.2024
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23:23 01.10.2024 (обновлено: 23:31 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/zhurnalist-1975837010.html
Израиль оповестит глав стран об ответе на атаку Ирана, заявил журналист
Израиль оповестит глав стран об ответе на атаку Ирана, заявил журналист - РИА Новости, 01.10.2024
Израиль оповестит глав стран об ответе на атаку Ирана, заявил журналист
Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил послам оповестить глав государств, что Израиль "даст суровый ответ" на атаку Ирана, сообщает известный израильский... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:23
2024-10-01T23:31
в мире
израиль
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
исраэль кац
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил послам оповестить глав государств, что Израиль "даст суровый ответ" на атаку Ирана, сообщает известный израильский журналист Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника израильского МИД."По словам высокопоставленного чиновника МИД, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поручил израильским послам по всему миру передать главам государств в принимающих странах сообщение, что "Израиль даст суровый ответ на атаку Ирана и защитит своих граждан", - говорится в сообщении Равида в соцсети X.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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Новые кадры атаки на Израиль
Новые кадры атаки на Израиль
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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, видео, исраэль кац
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Исраэль Кац
Израиль оповестит глав стран об ответе на атаку Ирана, заявил журналист
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил послам оповестить глав государств, что Израиль "даст суровый ответ" на атаку Ирана, сообщает известный израильский журналист Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника израильского МИД.
2024-10-01T23:23
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Израиль оповестит глав стран об ответе на атаку Ирана, заявил журналист

Журналист: Израиль оповестит глав государств о готовящемся ответе на атаку Ирана

© РИА НовостиРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил послам оповестить глав государств, что Израиль "даст суровый ответ" на атаку Ирана, сообщает известный израильский журналист Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника израильского МИД.
"По словам высокопоставленного чиновника МИД, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поручил израильским послам по всему миру передать главам государств в принимающих странах сообщение, что "Израиль даст суровый ответ на атаку Ирана и защитит своих граждан", - говорится в сообщении Равида в соцсети X.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
 
В миреИзраильИранОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Исраэль Кац
 
 
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