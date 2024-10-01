Рейтинг@Mail.ru
Журналист Telegraph незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/zhurnalist-1975715406.html
Журналист Telegraph незаконно побывал в Курской области
Журналист Telegraph незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 01.10.2024
Журналист Telegraph незаконно побывал в Курской области
Западный журналист Джеймс Раштон от имени британской газеты Telegraph незаконно побывал в Курской области и опубликовал соответствующий материал на сайте... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:24
2024-10-01T13:24
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1fc45b31df0fe1383b0a4a1eaacb1d18.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Западный журналист Джеймс Раштон от имени британской газеты Telegraph незаконно побывал в Курской области и опубликовал соответствующий материал на сайте издания. Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent. В публикации Telegraph утверждается, что Раштон в сопровождении украинских военных пересек российскую границу и побывал в курской Судже. По словам Раштона, он был одним из немногих западных журналистов, которых ВСУ решили отвезти в город. Согласно данным, указанным на странице Раштона в соцсети LinkedIn, он - фрилансер, который ранее сотрудничал с такими британскими СМИ, как Sky News, LBC, Times, Mirror. Указаний на то, что он является штатным сотрудником Telegraph, нет. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против журналистов итальянской телекомпании Rai Симонe Траини и Стефании Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,9 тысячи военных, 133 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20240929/kurskaya_oblast-1975358637.html
https://ria.ru/20240929/vsu-1975343795.html
https://ria.ru/20240923/merkuris-1974157124.html
россия
курская область
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_17c89445534e3b6f60567bcb9403b6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины
Журналист Telegraph незаконно побывал в Курской области

Журналист Telegraph опубликовал материал о незаконной поездке в Курскую область

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Западный журналист Джеймс Раштон от имени британской газеты Telegraph незаконно побывал в Курской области и опубликовал соответствующий материал на сайте издания.
Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent.
Автомобиль ВСУ, уничтоженный из гранатомета в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области
29 сентября, 16:36
В публикации Telegraph утверждается, что Раштон в сопровождении украинских военных пересек российскую границу и побывал в курской Судже. По словам Раштона, он был одним из немногих западных журналистов, которых ВСУ решили отвезти в город.
Согласно данным, указанным на странице Раштона в соцсети LinkedIn, он - фрилансер, который ранее сотрудничал с такими британскими СМИ, как Sky News, LBC, Times, Mirror. Указаний на то, что он является штатным сотрудником Telegraph, нет.
Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против журналистов итальянской телекомпании Rai Симонe Траини и Стефании Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Выжигают поля. Как ВСУ пытаются навредить населению Курской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Алаудинов рассказал, как ВСУ вредят мирным жителям в Курской области
29 сентября, 14:24
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,9 тысячи военных, 133 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
"Пара недель". На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области
23 сентября, 05:28
 
РоссияКурская областьСуджаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала