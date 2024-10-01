Журналист Telegraph незаконно побывал в Курской области
Журналист Telegraph опубликовал материал о незаконной поездке в Курскую область
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Западный журналист Джеймс Раштон от имени британской газеты Telegraph незаконно побывал в Курской области и опубликовал соответствующий материал на сайте издания.
Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent.
Согласно данным, указанным на странице Раштона в соцсети LinkedIn, он - фрилансер, который ранее сотрудничал с такими британскими СМИ, как Sky News, LBC, Times, Mirror. Указаний на то, что он является штатным сотрудником Telegraph, нет.
Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против журналистов итальянской телекомпании Rai Симонe Траини и Стефании Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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