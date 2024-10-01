https://ria.ru/20241001/zhurnalist-1975715406.html

Журналист Telegraph незаконно побывал в Курской области

Журналист Telegraph незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 01.10.2024

Журналист Telegraph незаконно побывал в Курской области

Западный журналист Джеймс Раштон от имени британской газеты Telegraph незаконно побывал в Курской области и опубликовал соответствующий материал на сайте... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:24

2024-10-01T13:24

2024-10-01T13:24

россия

курская область

суджа

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Западный журналист Джеймс Раштон от имени британской газеты Telegraph незаконно побывал в Курской области и опубликовал соответствующий материал на сайте издания. Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent. В публикации Telegraph утверждается, что Раштон в сопровождении украинских военных пересек российскую границу и побывал в курской Судже. По словам Раштона, он был одним из немногих западных журналистов, которых ВСУ решили отвезти в город. Согласно данным, указанным на странице Раштона в соцсети LinkedIn, он - фрилансер, который ранее сотрудничал с такими британскими СМИ, как Sky News, LBC, Times, Mirror. Указаний на то, что он является штатным сотрудником Telegraph, нет. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против журналистов итальянской телекомпании Rai Симонe Траини и Стефании Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,9 тысячи военных, 133 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20240929/kurskaya_oblast-1975358637.html

https://ria.ru/20240929/vsu-1975343795.html

https://ria.ru/20240923/merkuris-1974157124.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины