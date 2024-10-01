https://ria.ru/20241001/zhestyannikov-1975743256.html

Жестянников: Вологодская область продолжит оказывать помощь ЛНР

Жестянников: Вологодская область продолжит оказывать помощь ЛНР - РИА Новости, 01.10.2024

Жестянников: Вологодская область продолжит оказывать помощь ЛНР

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников в день второй годовщины воссоединения Донбасса с Россией посетил с рабочим визитом РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:03

2024-10-01T15:03

2024-10-01T15:03

вологодская область

сергей жестянников

георгий филимонов

денис мирошниченко

донбасс

алчевск

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников в день второй годовщины воссоединения Донбасса с Россией посетил с рабочим визитом Луганск и подшефный Алчевск и пообещал всестороннюю поддержку региону, сообщает пресс-служба областного парламента. Вместе с председателем Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко спикер ЗСО Сергей Жестянников подписали соглашение о сотрудничестве двух парламентов. "Мы договорились вместе совершенствовать законотворческие процессы обмениваться лучшими практиками и проводить стажировки по межпарламентскому сотрудничеству. Луганская Республика показала невероятную стойкость к внешним угрозам, стремление развиваться. Уверен, нам есть, чему поучиться. На Вологодчине тоже идут активные преобразования под руководством нового лидера. Идет пересборка управленческих механизмов, в том числе в законодательной власти. Будем планомерно решать кадровый вопрос. Нам нужны свежие силы. Запускаем проект "Школа депутатов", перенастраиваем работу Законодательного Собрания и Молодежного парламента области. Усиливаем работу народных избранников - их контрольные и представительские функции. Внедрили проект "Депутатская программа" - скорая помощь территориям в решении небольших, но важных задач из перечня наказов избирателей. Всеми этими практиками готовы делиться с коллегами из Луганской Народной Республики", – приводятся в сообщении слова Жестянникова. В подшефном Алчевске спикер областного парламента проверил ход работ на некоторых объектах. Вологодчина уже провела ремонтно-восстановительные работы на 170 объектах, за три года более 1,2 тысячи детей отдохнули в оздоровительных лагерях, было доставлено порядка 30 партий гуманитарного груза – это около 880 тонн продуктов, предметов первой необходимости, вещей. Очередная партия пришла в день рабочего визита. В 2025 году в план восстановления включено 68 объектов – школы, детские сады, дороги, десятки трансформаторных подстанций. Одно из главных направлений – восстановление соцучреждений. Так, в Алчевском перинатальном центре, где уже отремонтирована большая часть помещений, сейчас активно идет процесс модернизации оборудования для спасения маленьких пациентов и их мам, а также диагностики редких заболеваний. В медучреждении есть запрос на дополнительные работы и аппараты. "Еще один пункт – многофункциональный центр, который также был оборудован с нашей помощью. Он обрабатывает сотни запросов в день по регистрации недвижимости, оформлению прописки, выдачи паспортов. Всего работает 11 окон. При всей красоте внутри, недоделки осталась снаружи – необходимо установить поручни для пандуса и навес. Возьмем в работу", – заявил Жестянников. Также в городе активно идет ремонт дорог. Сейчас вологодские строители ремонтируют путь к металлургическому заводу. Если не подведет погода, планируют закончить дорожное полотно и тротуары за две недели. "Активисты Алчевска предложили привести в порядок парк, который уже назван в честь нашего региона "Вологодским сквером". Место популярное у местных жителей, в том числе для занятий спортом. Кроме того, посмотрели состояние ДК Химиков. Добротное здание 1941 года, частично сделан ремонт, но есть проблема с коммуникациями и кровлей. Проработаем оба вопроса с Губернатором Георгием Филимоновым, посмотрим, как можно помочь нашим побратимам", – рассказал председатель ЗСО. Также в ходе визита Сергей Жестянников вместе с руководителями законодательных органов семи регионов почтил память защитников Донбасса и металлургов, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции.

https://ria.ru/20240925/zhestyannikov-1974566900.html

https://ria.ru/20240919/filimonov-1973710310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей жестянников, георгий филимонов, денис мирошниченко, донбасс, алчевск