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Жестянников: Вологодская область продолжит оказывать помощь ЛНР - РИА Новости, 01.10.2024
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Вологодская область
 
15:03 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/zhestyannikov-1975743256.html
Жестянников: Вологодская область продолжит оказывать помощь ЛНР
Жестянников: Вологодская область продолжит оказывать помощь ЛНР - РИА Новости, 01.10.2024
Жестянников: Вологодская область продолжит оказывать помощь ЛНР
Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников в день второй годовщины воссоединения Донбасса с Россией посетил с рабочим визитом РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:03
2024-10-01T15:03
вологодская область
сергей жестянников
георгий филимонов
денис мирошниченко
донбасс
алчевск
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников в день второй годовщины воссоединения Донбасса с Россией посетил с рабочим визитом Луганск и подшефный Алчевск и пообещал всестороннюю поддержку региону, сообщает пресс-служба областного парламента. Вместе с председателем Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко спикер ЗСО Сергей Жестянников подписали соглашение о сотрудничестве двух парламентов. "Мы договорились вместе совершенствовать законотворческие процессы обмениваться лучшими практиками и проводить стажировки по межпарламентскому сотрудничеству. Луганская Республика показала невероятную стойкость к внешним угрозам, стремление развиваться. Уверен, нам есть, чему поучиться. На Вологодчине тоже идут активные преобразования под руководством нового лидера. Идет пересборка управленческих механизмов, в том числе в законодательной власти. Будем планомерно решать кадровый вопрос. Нам нужны свежие силы. Запускаем проект "Школа депутатов", перенастраиваем работу Законодательного Собрания и Молодежного парламента области. Усиливаем работу народных избранников - их контрольные и представительские функции. Внедрили проект "Депутатская программа" - скорая помощь территориям в решении небольших, но важных задач из перечня наказов избирателей. Всеми этими практиками готовы делиться с коллегами из Луганской Народной Республики", – приводятся в сообщении слова Жестянникова. В подшефном Алчевске спикер областного парламента проверил ход работ на некоторых объектах. Вологодчина уже провела ремонтно-восстановительные работы на 170 объектах, за три года более 1,2 тысячи детей отдохнули в оздоровительных лагерях, было доставлено порядка 30 партий гуманитарного груза – это около 880 тонн продуктов, предметов первой необходимости, вещей. Очередная партия пришла в день рабочего визита. В 2025 году в план восстановления включено 68 объектов – школы, детские сады, дороги, десятки трансформаторных подстанций. Одно из главных направлений – восстановление соцучреждений. Так, в Алчевском перинатальном центре, где уже отремонтирована большая часть помещений, сейчас активно идет процесс модернизации оборудования для спасения маленьких пациентов и их мам, а также диагностики редких заболеваний. В медучреждении есть запрос на дополнительные работы и аппараты. "Еще один пункт – многофункциональный центр, который также был оборудован с нашей помощью. Он обрабатывает сотни запросов в день по регистрации недвижимости, оформлению прописки, выдачи паспортов. Всего работает 11 окон. При всей красоте внутри, недоделки осталась снаружи – необходимо установить поручни для пандуса и навес. Возьмем в работу", – заявил Жестянников. Также в городе активно идет ремонт дорог. Сейчас вологодские строители ремонтируют путь к металлургическому заводу. Если не подведет погода, планируют закончить дорожное полотно и тротуары за две недели. "Активисты Алчевска предложили привести в порядок парк, который уже назван в честь нашего региона "Вологодским сквером". Место популярное у местных жителей, в том числе для занятий спортом. Кроме того, посмотрели состояние ДК Химиков. Добротное здание 1941 года, частично сделан ремонт, но есть проблема с коммуникациями и кровлей. Проработаем оба вопроса с Губернатором Георгием Филимоновым, посмотрим, как можно помочь нашим побратимам", – рассказал председатель ЗСО. Также в ходе визита Сергей Жестянников вместе с руководителями законодательных органов семи регионов почтил память защитников Донбасса и металлургов, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции.
https://ria.ru/20240925/zhestyannikov-1974566900.html
https://ria.ru/20240919/filimonov-1973710310.html
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сергей жестянников, георгий филимонов, денис мирошниченко, донбасс, алчевск
Вологодская область, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов, Денис Мирошниченко, Донбасс, Алчевск

Жестянников: Вологодская область продолжит оказывать помощь ЛНР

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников в день второй годовщины воссоединения Донбасса с Россией посетил с рабочим визитом Луганск и подшефный Алчевск и пообещал всестороннюю поддержку региону, сообщает пресс-служба областного парламента.
Вместе с председателем Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко спикер ЗСО Сергей Жестянников подписали соглашение о сотрудничестве двух парламентов.
"Мы договорились вместе совершенствовать законотворческие процессы обмениваться лучшими практиками и проводить стажировки по межпарламентскому сотрудничеству. Луганская Республика показала невероятную стойкость к внешним угрозам, стремление развиваться. Уверен, нам есть, чему поучиться. На Вологодчине тоже идут активные преобразования под руководством нового лидера. Идет пересборка управленческих механизмов, в том числе в законодательной власти. Будем планомерно решать кадровый вопрос. Нам нужны свежие силы. Запускаем проект "Школа депутатов", перенастраиваем работу Законодательного Собрания и Молодежного парламента области. Усиливаем работу народных избранников - их контрольные и представительские функции. Внедрили проект "Депутатская программа" - скорая помощь территориям в решении небольших, но важных задач из перечня наказов избирателей. Всеми этими практиками готовы делиться с коллегами из Луганской Народной Республики", – приводятся в сообщении слова Жестянникова.
В подшефном Алчевске спикер областного парламента проверил ход работ на некоторых объектах. Вологодчина уже провела ремонтно-восстановительные работы на 170 объектах, за три года более 1,2 тысячи детей отдохнули в оздоровительных лагерях, было доставлено порядка 30 партий гуманитарного груза – это около 880 тонн продуктов, предметов первой необходимости, вещей. Очередная партия пришла в день рабочего визита.
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Одно из главных направлений – восстановление соцучреждений. Так, в Алчевском перинатальном центре, где уже отремонтирована большая часть помещений, сейчас активно идет процесс модернизации оборудования для спасения маленьких пациентов и их мам, а также диагностики редких заболеваний. В медучреждении есть запрос на дополнительные работы и аппараты.
"Еще один пункт – многофункциональный центр, который также был оборудован с нашей помощью. Он обрабатывает сотни запросов в день по регистрации недвижимости, оформлению прописки, выдачи паспортов. Всего работает 11 окон. При всей красоте внутри, недоделки осталась снаружи – необходимо установить поручни для пандуса и навес. Возьмем в работу", – заявил Жестянников.
Также в городе активно идет ремонт дорог. Сейчас вологодские строители ремонтируют путь к металлургическому заводу. Если не подведет погода, планируют закончить дорожное полотно и тротуары за две недели.
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"Активисты Алчевска предложили привести в порядок парк, который уже назван в честь нашего региона "Вологодским сквером". Место популярное у местных жителей, в том числе для занятий спортом. Кроме того, посмотрели состояние ДК Химиков. Добротное здание 1941 года, частично сделан ремонт, но есть проблема с коммуникациями и кровлей. Проработаем оба вопроса с Губернатором Георгием Филимоновым, посмотрим, как можно помочь нашим побратимам", – рассказал председатель ЗСО.
Также в ходе визита Сергей Жестянников вместе с руководителями законодательных органов семи регионов почтил память защитников Донбасса и металлургов, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции.
 
Вологодская областьСергей ЖестянниковГеоргий ФилимоновДенис МирошниченкоДонбассАлчевск
 
 
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