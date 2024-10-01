https://ria.ru/20241001/zemletryasenie-1975837296.html
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 01.10.2024
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:32
2024-10-01T23:32
2024-10-01T23:32
в мире
тонга
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 20.05 по времени UTC (23.05 мск) в 157 километрах к юго-востоку от города Неиафу с населением около четырех тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, тонга, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Тонга, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение
EMSC: у берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,5