https://ria.ru/20241001/zemletryasenie-1975741754.html

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 01.10.2024

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Нарынской области Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:59

2024-10-01T14:59

2024-10-01T14:59

в мире

нарынская область

киргизия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БИШКЕК, 1 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в Нарынской области Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики. По данным института, подземные толчки магнитудой 4 были зафиксированы во вторник в 14.07 (11.07 мск). Очаг землетрясения располагался в Нарынской области страны, в 4 километрах к северо-западу от села Угют и в 22 километрах от села Баетово. "В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Угют, Ак-Кыя, Кок-Джар - около 3,5 балла, в селах Джаны-Талап, Байгенчек - около 3 баллов, в селах Ак-Тал, Кара-Ой - около 2,5 балла", - уточнили в сейсмоинституте. По предварительным данным МЧС республики, разрушений и пострадавших в результате колебаний земной коры не зафиксировано.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

нарынская область

киргизия

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в мире, нарынская область, киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)