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В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 01.10.2024
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14:59 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/zemletryasenie-1975741754.html
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 01.10.2024
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4
Землетрясение магнитудой 4 произошло в Нарынской области Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:59
2024-10-01T14:59
в мире
нарынская область
киргизия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БИШКЕК, 1 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в Нарынской области Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики. По данным института, подземные толчки магнитудой 4 были зафиксированы во вторник в 14.07 (11.07 мск). Очаг землетрясения располагался в Нарынской области страны, в 4 километрах к северо-западу от села Угют и в 22 километрах от села Баетово. "В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Угют, Ак-Кыя, Кок-Джар - около 3,5 балла, в селах Джаны-Талап, Байгенчек - около 3 баллов, в селах Ак-Тал, Кара-Ой - около 2,5 балла", - уточнили в сейсмоинституте. По предварительным данным МЧС республики, разрушений и пострадавших в результате колебаний земной коры не зафиксировано.
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нарынская область
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в мире, нарынская область, киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Нарынская область, Киргизия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Нарынской области Киргизии

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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БИШКЕК, 1 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в Нарынской области Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики.
По данным института, подземные толчки магнитудой 4 были зафиксированы во вторник в 14.07 (11.07 мск). Очаг землетрясения располагался в Нарынской области страны, в 4 километрах к северо-западу от села Угют и в 22 километрах от села Баетово.
"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Угют, Ак-Кыя, Кок-Джар - около 3,5 балла, в селах Джаны-Талап, Байгенчек - около 3 баллов, в селах Ак-Тал, Кара-Ой - около 2,5 балла", - уточнили в сейсмоинституте.
По предварительным данным МЧС республики, разрушений и пострадавших в результате колебаний земной коры не зафиксировано.
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В миреНарынская областьКиргизияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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