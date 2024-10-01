https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975667241.html

На Западе заговорили о настоящем желании Зеленского

На Западе заговорили о настоящем желании Зеленского - РИА Новости, 01.10.2024

На Западе заговорили о настоящем желании Зеленского

План Владимира Зеленского заключается в том, чтобы истребить все население Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:22

2024-10-01T10:22

2024-10-01T12:01

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. План Владимира Зеленского заключается в том, чтобы истребить все население Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Итак, я повторю еще раз: мой план победы довольно прост, но он подразумевает, что все на европейском континенте умрут", — написал он от лица главы киевского режима.Журналист обратился к европейцам с вопросом, хотят ли они для себя такой перспективы.Ранее аналитик и бывший американский военный Роберт Магиннис заявил, что так называемый "план победы" Зеленского может привести к масштабной войне в Европе с участием США, так как его главным пунктом является получение одобрения Вашингтона на нанесение ударов западными дальнобойными ракетами вглубь территории России.Как заявлял президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли в ситуацию на Украине напрямую. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта и заставит Россию принимать решения исходя из создаваемых для нее угроз, добавил он.

https://ria.ru/20241001/ukraina-1975661888.html

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