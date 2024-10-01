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На Западе заговорили о настоящем желании Зеленского - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 01.10.2024 (обновлено: 12:01 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975667241.html
На Западе заговорили о настоящем желании Зеленского
На Западе заговорили о настоящем желании Зеленского - РИА Новости, 01.10.2024
На Западе заговорили о настоящем желании Зеленского
План Владимира Зеленского заключается в том, чтобы истребить все население Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:22
2024-10-01T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. План Владимира Зеленского заключается в том, чтобы истребить все население Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Итак, я повторю еще раз: мой план победы довольно прост, но он подразумевает, что все на европейском континенте умрут", — написал он от лица главы киевского режима.Журналист обратился к европейцам с вопросом, хотят ли они для себя такой перспективы.Ранее аналитик и бывший американский военный Роберт Магиннис заявил, что так называемый "план победы" Зеленского может привести к масштабной войне в Европе с участием США, так как его главным пунктом является получение одобрения Вашингтона на нанесение ударов западными дальнобойными ракетами вглубь территории России.Как заявлял президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли в ситуацию на Украине напрямую. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта и заставит Россию принимать решения исходя из создаваемых для нее угроз, добавил он.
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975661888.html
https://ria.ru/20241001/vsu-1975658906.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
На Западе заговорили о настоящем желании Зеленского

Боуз: план Зеленского приведет к вымиранию всего европейского континента

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. План Владимира Зеленского заключается в том, чтобы истребить все население Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Итак, я повторю еще раз: мой план победы довольно прост, но он подразумевает, что все на европейском континенте умрут", — написал он от лица главы киевского режима.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Проигрываем войну". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
Вчера, 10:09
Журналист обратился к европейцам с вопросом, хотят ли они для себя такой перспективы.
Ранее аналитик и бывший американский военный Роберт Магиннис заявил, что так называемый "план победы" Зеленского может привести к масштабной войне в Европе с участием США, так как его главным пунктом является получение одобрения Вашингтона на нанесение ударов западными дальнобойными ракетами вглубь территории России.
Как заявлял президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли в ситуацию на Украине напрямую. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта и заставит Россию принимать решения исходя из создаваемых для нее угроз, добавил он.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Смертельная опасность": на Западе рассказали, до чего дошли ВСУ
Вчера, 09:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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