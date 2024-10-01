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США заявили, что помогли Израилю защититься вместе с партнерами

США заявили, что помогли Израилю защититься вместе с партнерами - РИА Новости, 01.10.2024

США заявили, что помогли Израилю защититься вместе с партнерами

США помогали Израилю защититься от атаки Ирана вместе с "партнерами", заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, не уточнив, о каких... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T22:21

2024-10-01T22:21

2024-10-01T22:27

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обострение ситуации между ираном и израилем

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НЬЮ-ЙОРК, 1 окт – РИА Новости. США помогали Израилю защититься от атаки Ирана вместе с "партнерами", заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, не уточнив, о каких партнерах идёт речь."Были партнеры, которые помогали в защите Израиля. Я позволю всем этим партнерам высказаться по поводу их собственных действий", – сказал Миллер в ходе брифинга.

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