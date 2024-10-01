https://ria.ru/20241001/zaschita-1975831531.html
США заявили, что помогли Израилю защититься вместе с партнерами
США заявили, что помогли Израилю защититься вместе с партнерами - РИА Новости, 01.10.2024
США заявили, что помогли Израилю защититься вместе с партнерами
США помогали Израилю защититься от атаки Ирана вместе с "партнерами", заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, не уточнив, о каких... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:21
2024-10-01T22:21
2024-10-01T22:27
в мире
сша
израиль
иран
государственный департамент сша
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 1 окт – РИА Новости. США помогали Израилю защититься от атаки Ирана вместе с "партнерами", заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, не уточнив, о каких партнерах идёт речь."Были партнеры, которые помогали в защите Израиля. Я позволю всем этим партнерам высказаться по поводу их собственных действий", – сказал Миллер в ходе брифинга.
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fa88125d80ec47bb97eb6fbc627ef77.jpg
Новые кадры атаки на Израиль
Новые кадры атаки на Израиль
2024-10-01T22:21
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, государственный департамент сша, видео, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, США, Израиль, Иран, Государственный департамент США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
США заявили, что помогли Израилю защититься вместе с партнерами
НЬЮ-ЙОРК, 1 окт – РИА Новости. США помогали Израилю защититься от атаки Ирана вместе с "партнерами", заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, не уточнив, о каких партнерах идёт речь.
2024-10-01T22:21
true
PT0M11S
США заявили, что помогли Израилю защититься вместе с партнерами
Госдеп: США вместе с партнерами помогли Израилю защититься от атак Ирана