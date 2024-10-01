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США заявили, что помогли Израилю защититься вместе с партнерами - РИА Новости, 01.10.2024
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22:21 01.10.2024 (обновлено: 22:27 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/zaschita-1975831531.html
США заявили, что помогли Израилю защититься вместе с партнерами
США заявили, что помогли Израилю защититься вместе с партнерами - РИА Новости, 01.10.2024
США заявили, что помогли Израилю защититься вместе с партнерами
США помогали Израилю защититься от атаки Ирана вместе с "партнерами", заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, не уточнив, о каких... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:21
2024-10-01T22:27
в мире
сша
израиль
иран
государственный департамент сша
обострение ситуации между ираном и израилем
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НЬЮ-ЙОРК, 1 окт – РИА Новости. США помогали Израилю защититься от атаки Ирана вместе с "партнерами", заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, не уточнив, о каких партнерах идёт речь."Были партнеры, которые помогали в защите Израиля. Я позволю всем этим партнерам высказаться по поводу их собственных действий", – сказал Миллер в ходе брифинга.
сша
израиль
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Новые кадры атаки на Израиль
Новые кадры атаки на Израиль
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в мире, сша, израиль, иран, государственный департамент сша, видео, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, США, Израиль, Иран, Государственный департамент США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
США заявили, что помогли Израилю защититься вместе с партнерами
НЬЮ-ЙОРК, 1 окт – РИА Новости. США помогали Израилю защититься от атаки Ирана вместе с "партнерами", заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, не уточнив, о каких партнерах идёт речь.
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США заявили, что помогли Израилю защититься вместе с партнерами

Госдеп: США вместе с партнерами помогли Израилю защититься от атак Ирана

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 1 окт – РИА Новости. США помогали Израилю защититься от атаки Ирана вместе с "партнерами", заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, не уточнив, о каких партнерах идёт речь.
"Были партнеры, которые помогали в защите Израиля. Я позволю всем этим партнерам высказаться по поводу их собственных действий", – сказал Миллер в ходе брифинга.
 
В миреСШАИзраильИранГосударственный департамент СШАОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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