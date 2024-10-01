https://ria.ru/20241001/zaporozhe-1975703167.html

На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье

На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 01.10.2024

На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, заявил в Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:48

2024-10-01T12:48

2024-10-01T12:48

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, заявил в Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье. Федоров написал, что в городе, по предварительной информации, прогремело шесть взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожье, киев, запорожская область, вооруженные силы украины