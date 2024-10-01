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На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/zaporozhe-1975703167.html
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 01.10.2024
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье
Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, заявил в Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:48
2024-10-01T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
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запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, заявил в Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье. Федоров написал, что в городе, по предварительной информации, прогремело шесть взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожье, киев, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье

Федоров: в подконтрольном ВСУ Запорожье повреждены объекты инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, заявил в Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье.
Федоров написал, что в городе, по предварительной информации, прогремело шесть взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеКиевЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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