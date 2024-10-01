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От классики до современности: лучшие концерты Зала Зарядья в октябре - РИА Новости, 01.10.2024
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10:14 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/zalzaryadeoktyabr-1975559518.html
От классики до современности: лучшие концерты Зала Зарядья в октябре
От классики до современности: лучшие концерты Зала Зарядья в октябре - РИА Новости, 01.10.2024
От классики до современности: лучшие концерты Зала Зарядья в октябре
Концертный зал "Зарядье" продолжает сезон. В октябре здесь прозвучат редко исполняемые произведения композиторов ХХ века, русская классика, музыка для детей, а... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:14
2024-10-01T10:14
культпоход
концертный зал "зарядье"
российский национальный оркестр
китай
георгий свиридов
дмитрий шостакович
сергей рахманинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975548785_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a85545083a36253cf6c80684fe1c0cb5.jpg
Концертный зал "Зарядье" продолжает сезон. В октябре здесь прозвучат редко исполняемые произведения композиторов ХХ века, русская классика, музыка для детей, а также выступит симфонический оркестр из Китая. РИА Новости рассказывает о наиболее интересных программах зала в октябре.Оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств1 октябряОткрывает октябрь в Зале Зарядье концерт симфонического оркестра из Китая – одного из ведущих в стране. Он был основан почти 15 лет назад, в марте 2010 года, и за время своего существования сотрудничал с выдающимися музыкантами, среди которых Валерий Гергиев, Вадим Репин, Пласидо Доминго и Ланг Ланг.Программа концерта объединяет музыку русских классиков, Чайковского и Скрябина, и произведения современных китайских академических композиторов – Люй Цимина и Чэнь Цигана. Циминь известен не только как автор симфонических произведений, но и как кинокомпозитор. На концерте прозвучит его "Ода красному флагу" 1965 года – сочинение, которое иллюстрирует образование КНР в 1949 году. Это произведение часто звучит в Китае, транслируется по радио и ТВ.Чэнь Циган в середине 1980-х годов жил и учился во Франции и даже был в этот период единственным учеником выдающегося французского композитора ХХ века Оливье Мессиана. Концерт Цигана для трубы с оркестром "Вечная радость" вдохновлен музыкой китайской национальной оперы, автор даже позаимствовал одну из тем в качестве основы произведения. Премьера концерта состоялась 10 лет назад.В вечере в Зале Зарядье примут участие также одна из самых известных молодых китайских пианисток Ло Вэй и российский трубач Семен Саломатников. За дирижерский пульт встанет Иван Рудин и его китайский коллега Ли Синь Цао.Американская музыка ХХ – ХХI веков7 октябряЗамечательный американский дирижер Кристиан Кнапп, который уже больше 10 лет работает в Мариинском театре, представляет с Российским национальным оркестром программу американской современной музыки. Для этого вечера он выбрал произведения трех авторов, охватывающих чуть больше 100 лет. Все эти сочинения довольно редко звучат в наших концертных залах.Откроет вечер основоположник американской композиторской школы Чарльз Айвз и его оркестровая сюита "Три места в Новой Англии" и "Вопрос, оставшийся без ответа" для симфонического оркестра. Все это – начало ХХ века. Дальше – произведение 1947 года Самюэля Барбера "Ноксвилл, лето 1915 года", основанное на одноименном стихотворении Джеймса Эйджи.Завершит концерт симфония "Доктор Атом" Джона Адамаса, написанная композитором в 2007 году по мотивам его собственной оперы с тем же названием. В основе сюжета – история Манхэттенского проекта и испытание первой атомной бомбы.Рахманинов и Шостакович12 октябряЭтот вечер посвящен известным произведениям русской классики. Второй концерт Рахманинова – один из шедевров фортепианной музыки, который можно переслушивать несмотря на то, что исполняется он очень часто. На сей раз это великое сочинение можно услышать в исполнении пианистки Екатерины Мечетиной.Во втором отделении вечера прозвучит Симфония № 10 Шостаковича. От предыдущего сочинения в этом жанре ее отделяют восемь лет, которые для композитора оказались весьма сложными. В 1948 году вышло печально известное партийное постановление, в котором, в том числе музыка Шостаковича, объявлялась формалистической. Это означало критику и "проработки" на партийных собраниях, а также увольнение из консерватории. Композитор замкнулся в себе, писал музыку к кино для заработка, хоровые поэмы на стихи революционных поэтов, "благонадежные" кантаты и оратории. В декабре 1953 года состоялась премьера Десятой симфонии – произведения, которое называют одним из самых личных и автобиографических у Шостаковича.Детская симфосказка13 октябряНеотъемлемая часть афиши Зала Зарядье – детские программы самых разных форматов, рассчитанные на юных слушателей всех возрастов. Это - лучший способ научить детей слушать классику с удовольствием и пониманием. В октябре в афише – симфосказка "Картонное сердце" по мотивам произведения замечательного детского писателя Константина Сергиенко. Это история картонного человечка их фанерного ящика, обладавшего настоящим и любящим сердцем. В качестве музыкального сопровождения прозвучит популярная музыка классиков – от Чайковского и Моцарта до Прокофьева и Стравинского. Художественное слово – Елена Захарова, Владимир Кошевой.Опера Беллини18 октябряОпера "Норма" – пожалуй, самое популярное творение итальянца Беллини, который прожил всего 33 года. Арию из этой оперы Casta Diva на слуху даже у тех, кто не особо жалует оперный театр. Это произведение относится к стилю бельканто, что дословно переводится как "красивое пение". И эта музыка, действительно, невероятно красива и одновременно сложна, и виртуозна для исполнителей.В "Норме", сюжет которой закручен вокруг войны галлов против римлян, главная героиня – Норма, верховная жрица. Вокруг нее строится сюжет, именно ее композитор наделил потрясающими вокальными номерами. Традиционно, от мастерства и таланта исполнительницы главной партии зависит успех исполнения "Нормы". В концертной версии этой оперы в Зале Зарядье в роли Нормы на сцену выйдет выдающаяся певица Ольга Перетятько. Кстати, в прошлом сезоне она исполнила эту партию на сцене Гамбургской оперы.Мировая музыка19 октябряЛегендарная тувинская группа "Хуун-Хуур-Ту" – настоящие флагманы направления, которое называют "мировая музыка". Оно объединяет этнических музыкантов разных стран и современных исполнителей."Хуун-Хуур-Ту" познакомили слушателей во всем мире с традициями тувинского горлового пения. В качестве аккомпанемента они используют национальные инструменты: игил, похожий на виолончель, дошпулуур, напоминающий банджо, "губную арфу" хомус и бубен тунгур. В столице тувинские музыканты выступят с американским музыкальным продюсером, диджеем Карменом Риццо. Их совместная программа – новый взгляд и переосмысление традиционных тувинских песен в современном электронном звучании.Джаз для всех20 октябряКлассика джаза никогда не устаревает, ее всегда слушают с удовольствием. Но еще лучше, когда специальная джазовая программа придумана специально для детей и родителей. Это помогает приобщиться к искусству джаза всем желающим. Именно такую программу представляет Петр Востоков и его Большой джазовый оркестр. Музыканты исполнят мировые и отечественные джазовые хиты. Во время концерта им расскажут об инструментах джаз-оркестра и разных стилях джазовой музыки, объяснят, что такое свинг и синкопа. Петр Востоков расскажет и о себе – своем инструменте (трубе) и коллективе.Духовная музыка20 октябряВ Зале Зарядье выступает мужской хор "Оптина Пустынь", созданный 28 лет назад на санкт-петербургском подворье монастыря Оптина Пустынь. Этот коллектив в основном поет на богослужениях подворья и занимается изучением певческого наследия. Одна из главных задач музыкантов – возвращение в богослужебную практику древних песнопений, которые сохранились в рукописных собраниях академических библиотек. Благодаря этому на службах Подворья сегодня звучит самое разнообразное русское церковное многоголосие, а также распевы Греции, Сербии, Болгарии и Грузии. На концертах коллектив исполняет также самый разнообразный репертуар – от духовной музыки до камерных произведений мировой хоровой классики.Органный концерт26 октябряВ этот вечер знаменитый орган Зала Зарядье будет отдан в распоряжение исполнителя из Германии Михаэля Шенхайта. В 1984 году он выиграл Международный конкурс имени Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге, а вскоре был назначен органистом и кантором в одном из городов Тюрингии, позже – в Лейпциге. Последние 30 лет музыкант возглавляет ведущий органный фестиваль Германии, входит в жюри различных международных конкурсов. Помимо работы органистом Шенхайт на протяжении многих лет играет на исторических фортепиано.Музыка Свиридова29 октябряВ этот вечер замечательная сопрано Елена Стихина и пианист Павел Небольсин представят камерный вечер из произведений композитора Георгия Свиридова – одного из выдающихся русских композиторов ХХ века, которого сегодня исполняют довольно редко. Его знаменитая тема "Время вперед" многие годы звучала в качестве заставке к программе "Время" на советском ТВ. Однако музыка Свиридова совсем не ограничивается такими бравурными темами. Напротив, он был мастером лирический проникновенных тем. На концерте прозвучат его вокальные циклы Блока, Пушкина и Есенина.
https://ria.ru/20240708/pochtalonpremera-1958182405.html
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культпоход, концертный зал "зарядье", российский национальный оркестр, китай, георгий свиридов, дмитрий шостакович, сергей рахманинов
Культпоход, Концертный зал "Зарядье", Российский национальный оркестр, Китай, Георгий Свиридов, Дмитрий Шостакович, Сергей Рахманинов
От классики до современности: лучшие концерты Зала Зарядья в октябре

Обзор концертной афиши Зала Зарядье в октябре

© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Концертный зал "Зарядье"
Концертный зал Зарядье - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
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Концертный зал "Зарядье" продолжает сезон. В октябре здесь прозвучат редко исполняемые произведения композиторов ХХ века, русская классика, музыка для детей, а также выступит симфонический оркестр из Китая. РИА Новости рассказывает о наиболее интересных программах зала в октябре.

Оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств

1 октября
Открывает октябрь в Зале Зарядье концерт симфонического оркестра из Китая – одного из ведущих в стране. Он был основан почти 15 лет назад, в марте 2010 года, и за время своего существования сотрудничал с выдающимися музыкантами, среди которых Валерий Гергиев, Вадим Репин, Пласидо Доминго и Ланг Ланг.
Программа концерта объединяет музыку русских классиков, Чайковского и Скрябина, и произведения современных китайских академических композиторов – Люй Цимина и Чэнь Цигана. Циминь известен не только как автор симфонических произведений, но и как кинокомпозитор. На концерте прозвучит его "Ода красному флагу" 1965 года – сочинение, которое иллюстрирует образование КНР в 1949 году. Это произведение часто звучит в Китае, транслируется по радио и ТВ.
Репетиция оперы Почтальон из Лонжюмо - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Абсолютное счастье: неизвестная комическая опера о любви в Новой Опере
8 июля, 12:40
Чэнь Циган в середине 1980-х годов жил и учился во Франции и даже был в этот период единственным учеником выдающегося французского композитора ХХ века Оливье Мессиана. Концерт Цигана для трубы с оркестром "Вечная радость" вдохновлен музыкой китайской национальной оперы, автор даже позаимствовал одну из тем в качестве основы произведения. Премьера концерта состоялась 10 лет назад.
В вечере в Зале Зарядье примут участие также одна из самых известных молодых китайских пианисток Ло Вэй и российский трубач Семен Саломатников. За дирижерский пульт встанет Иван Рудин и его китайский коллега Ли Синь Цао.

Американская музыка ХХ – ХХI веков

7 октября
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Дирижер Кристиан Кнапп
Дирижер Кристиан Кнапп - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Дирижер Кристиан Кнапп
Замечательный американский дирижер Кристиан Кнапп, который уже больше 10 лет работает в Мариинском театре, представляет с Российским национальным оркестром программу американской современной музыки. Для этого вечера он выбрал произведения трех авторов, охватывающих чуть больше 100 лет. Все эти сочинения довольно редко звучат в наших концертных залах.
Откроет вечер основоположник американской композиторской школы Чарльз Айвз и его оркестровая сюита "Три места в Новой Англии" и "Вопрос, оставшийся без ответа" для симфонического оркестра. Все это – начало ХХ века. Дальше – произведение 1947 года Самюэля Барбера "Ноксвилл, лето 1915 года", основанное на одноименном стихотворении Джеймса Эйджи.
Завершит концерт симфония "Доктор Атом" Джона Адамаса, написанная композитором в 2007 году по мотивам его собственной оперы с тем же названием. В основе сюжета – история Манхэттенского проекта и испытание первой атомной бомбы.
Специальная фотосессия артистов театра к премьере оперы Русалка - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Воды Днепра и опера "Русалка" в музыкальном театре на Большой Дмитровке
17 июня, 11:37

Рахманинов и Шостакович

12 октября
Этот вечер посвящен известным произведениям русской классики. Второй концерт Рахманинова – один из шедевров фортепианной музыки, который можно переслушивать несмотря на то, что исполняется он очень часто. На сей раз это великое сочинение можно услышать в исполнении пианистки Екатерины Мечетиной.
Во втором отделении вечера прозвучит Симфония № 10 Шостаковича. От предыдущего сочинения в этом жанре ее отделяют восемь лет, которые для композитора оказались весьма сложными. В 1948 году вышло печально известное партийное постановление, в котором, в том числе музыка Шостаковича, объявлялась формалистической. Это означало критику и "проработки" на партийных собраниях, а также увольнение из консерватории. Композитор замкнулся в себе, писал музыку к кино для заработка, хоровые поэмы на стихи революционных поэтов, "благонадежные" кантаты и оратории. В декабре 1953 года состоялась премьера Десятой симфонии – произведения, которое называют одним из самых личных и автобиографических у Шостаковича.

Детская симфосказка

13 октября
Неотъемлемая часть афиши Зала Зарядье – детские программы самых разных форматов, рассчитанные на юных слушателей всех возрастов. Это - лучший способ научить детей слушать классику с удовольствием и пониманием. В октябре в афише – симфосказка "Картонное сердце" по мотивам произведения замечательного детского писателя Константина Сергиенко. Это история картонного человечка их фанерного ящика, обладавшего настоящим и любящим сердцем. В качестве музыкального сопровождения прозвучит популярная музыка классиков – от Чайковского и Моцарта до Прокофьева и Стравинского. Художественное слово – Елена Захарова, Владимир Кошевой.

Опера Беллини

18 октября
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Ольга Перетятько
Ольга Перетятько - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Ольга Перетятько
Опера "Норма" – пожалуй, самое популярное творение итальянца Беллини, который прожил всего 33 года. Арию из этой оперы Casta Diva на слуху даже у тех, кто не особо жалует оперный театр. Это произведение относится к стилю бельканто, что дословно переводится как "красивое пение". И эта музыка, действительно, невероятно красива и одновременно сложна, и виртуозна для исполнителей.
В "Норме", сюжет которой закручен вокруг войны галлов против римлян, главная героиня – Норма, верховная жрица. Вокруг нее строится сюжет, именно ее композитор наделил потрясающими вокальными номерами. Традиционно, от мастерства и таланта исполнительницы главной партии зависит успех исполнения "Нормы". В концертной версии этой оперы в Зале Зарядье в роли Нормы на сцену выйдет выдающаяся певица Ольга Перетятько. Кстати, в прошлом сезоне она исполнила эту партию на сцене Гамбургской оперы.

Мировая музыка

19 октября
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Группа "Хуун-Хуур-Ту"
Группа Хуун-Хуур-Ту - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Группа "Хуун-Хуур-Ту"
Легендарная тувинская группа "Хуун-Хуур-Ту" – настоящие флагманы направления, которое называют "мировая музыка". Оно объединяет этнических музыкантов разных стран и современных исполнителей.
"Хуун-Хуур-Ту" познакомили слушателей во всем мире с традициями тувинского горлового пения. В качестве аккомпанемента они используют национальные инструменты: игил, похожий на виолончель, дошпулуур, напоминающий банджо, "губную арфу" хомус и бубен тунгур. В столице тувинские музыканты выступят с американским музыкальным продюсером, диджеем Карменом Риццо. Их совместная программа – новый взгляд и переосмысление традиционных тувинских песен в современном электронном звучании.

Джаз для всех

20 октября
Классика джаза никогда не устаревает, ее всегда слушают с удовольствием. Но еще лучше, когда специальная джазовая программа придумана специально для детей и родителей. Это помогает приобщиться к искусству джаза всем желающим. Именно такую программу представляет Петр Востоков и его Большой джазовый оркестр. Музыканты исполнят мировые и отечественные джазовые хиты. Во время концерта им расскажут об инструментах джаз-оркестра и разных стилях джазовой музыки, объяснят, что такое свинг и синкопа. Петр Востоков расскажет и о себе – своем инструменте (трубе) и коллективе.

Духовная музыка

20 октября
В Зале Зарядье выступает мужской хор "Оптина Пустынь", созданный 28 лет назад на санкт-петербургском подворье монастыря Оптина Пустынь. Этот коллектив в основном поет на богослужениях подворья и занимается изучением певческого наследия. Одна из главных задач музыкантов – возвращение в богослужебную практику древних песнопений, которые сохранились в рукописных собраниях академических библиотек. Благодаря этому на службах Подворья сегодня звучит самое разнообразное русское церковное многоголосие, а также распевы Греции, Сербии, Болгарии и Грузии. На концертах коллектив исполняет также самый разнообразный репертуар – от духовной музыки до камерных произведений мировой хоровой классики.

Органный концерт

26 октября
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Органист Михаэль Шенхайт
Органист Михаэль Шенхайт - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Органист Михаэль Шенхайт
В этот вечер знаменитый орган Зала Зарядье будет отдан в распоряжение исполнителя из Германии Михаэля Шенхайта. В 1984 году он выиграл Международный конкурс имени Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге, а вскоре был назначен органистом и кантором в одном из городов Тюрингии, позже – в Лейпциге. Последние 30 лет музыкант возглавляет ведущий органный фестиваль Германии, входит в жюри различных международных конкурсов. Помимо работы органистом Шенхайт на протяжении многих лет играет на исторических фортепиано.

Музыка Свиридова

29 октября
В этот вечер замечательная сопрано Елена Стихина и пианист Павел Небольсин представят камерный вечер из произведений композитора Георгия Свиридова – одного из выдающихся русских композиторов ХХ века, которого сегодня исполняют довольно редко. Его знаменитая тема "Время вперед" многие годы звучала в качестве заставке к программе "Время" на советском ТВ. Однако музыка Свиридова совсем не ограничивается такими бравурными темами. Напротив, он был мастером лирический проникновенных тем. На концерте прозвучат его вокальные циклы Блока, Пушкина и Есенина.
 
КультпоходКонцертный зал "Зарядье"Российский национальный оркестрКитайГеоргий СвиридовДмитрий ШостаковичСергей Рахманинов
 
 
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