https://ria.ru/20241001/zalzaryadeoktyabr-1975559518.html

От классики до современности: лучшие концерты Зала Зарядья в октябре

От классики до современности: лучшие концерты Зала Зарядья в октябре - РИА Новости, 01.10.2024

От классики до современности: лучшие концерты Зала Зарядья в октябре

Концертный зал "Зарядье" продолжает сезон. В октябре здесь прозвучат редко исполняемые произведения композиторов ХХ века, русская классика, музыка для детей, а... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:14

2024-10-01T10:14

2024-10-01T10:14

культпоход

концертный зал "зарядье"

российский национальный оркестр

китай

георгий свиридов

дмитрий шостакович

сергей рахманинов

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Концертный зал "Зарядье" продолжает сезон. В октябре здесь прозвучат редко исполняемые произведения композиторов ХХ века, русская классика, музыка для детей, а также выступит симфонический оркестр из Китая. РИА Новости рассказывает о наиболее интересных программах зала в октябре.Оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств1 октябряОткрывает октябрь в Зале Зарядье концерт симфонического оркестра из Китая – одного из ведущих в стране. Он был основан почти 15 лет назад, в марте 2010 года, и за время своего существования сотрудничал с выдающимися музыкантами, среди которых Валерий Гергиев, Вадим Репин, Пласидо Доминго и Ланг Ланг.Программа концерта объединяет музыку русских классиков, Чайковского и Скрябина, и произведения современных китайских академических композиторов – Люй Цимина и Чэнь Цигана. Циминь известен не только как автор симфонических произведений, но и как кинокомпозитор. На концерте прозвучит его "Ода красному флагу" 1965 года – сочинение, которое иллюстрирует образование КНР в 1949 году. Это произведение часто звучит в Китае, транслируется по радио и ТВ.Чэнь Циган в середине 1980-х годов жил и учился во Франции и даже был в этот период единственным учеником выдающегося французского композитора ХХ века Оливье Мессиана. Концерт Цигана для трубы с оркестром "Вечная радость" вдохновлен музыкой китайской национальной оперы, автор даже позаимствовал одну из тем в качестве основы произведения. Премьера концерта состоялась 10 лет назад.В вечере в Зале Зарядье примут участие также одна из самых известных молодых китайских пианисток Ло Вэй и российский трубач Семен Саломатников. За дирижерский пульт встанет Иван Рудин и его китайский коллега Ли Синь Цао.Американская музыка ХХ – ХХI веков7 октябряЗамечательный американский дирижер Кристиан Кнапп, который уже больше 10 лет работает в Мариинском театре, представляет с Российским национальным оркестром программу американской современной музыки. Для этого вечера он выбрал произведения трех авторов, охватывающих чуть больше 100 лет. Все эти сочинения довольно редко звучат в наших концертных залах.Откроет вечер основоположник американской композиторской школы Чарльз Айвз и его оркестровая сюита "Три места в Новой Англии" и "Вопрос, оставшийся без ответа" для симфонического оркестра. Все это – начало ХХ века. Дальше – произведение 1947 года Самюэля Барбера "Ноксвилл, лето 1915 года", основанное на одноименном стихотворении Джеймса Эйджи.Завершит концерт симфония "Доктор Атом" Джона Адамаса, написанная композитором в 2007 году по мотивам его собственной оперы с тем же названием. В основе сюжета – история Манхэттенского проекта и испытание первой атомной бомбы.Рахманинов и Шостакович12 октябряЭтот вечер посвящен известным произведениям русской классики. Второй концерт Рахманинова – один из шедевров фортепианной музыки, который можно переслушивать несмотря на то, что исполняется он очень часто. На сей раз это великое сочинение можно услышать в исполнении пианистки Екатерины Мечетиной.Во втором отделении вечера прозвучит Симфония № 10 Шостаковича. От предыдущего сочинения в этом жанре ее отделяют восемь лет, которые для композитора оказались весьма сложными. В 1948 году вышло печально известное партийное постановление, в котором, в том числе музыка Шостаковича, объявлялась формалистической. Это означало критику и "проработки" на партийных собраниях, а также увольнение из консерватории. Композитор замкнулся в себе, писал музыку к кино для заработка, хоровые поэмы на стихи революционных поэтов, "благонадежные" кантаты и оратории. В декабре 1953 года состоялась премьера Десятой симфонии – произведения, которое называют одним из самых личных и автобиографических у Шостаковича.Детская симфосказка13 октябряНеотъемлемая часть афиши Зала Зарядье – детские программы самых разных форматов, рассчитанные на юных слушателей всех возрастов. Это - лучший способ научить детей слушать классику с удовольствием и пониманием. В октябре в афише – симфосказка "Картонное сердце" по мотивам произведения замечательного детского писателя Константина Сергиенко. Это история картонного человечка их фанерного ящика, обладавшего настоящим и любящим сердцем. В качестве музыкального сопровождения прозвучит популярная музыка классиков – от Чайковского и Моцарта до Прокофьева и Стравинского. Художественное слово – Елена Захарова, Владимир Кошевой.Опера Беллини18 октябряОпера "Норма" – пожалуй, самое популярное творение итальянца Беллини, который прожил всего 33 года. Арию из этой оперы Casta Diva на слуху даже у тех, кто не особо жалует оперный театр. Это произведение относится к стилю бельканто, что дословно переводится как "красивое пение". И эта музыка, действительно, невероятно красива и одновременно сложна, и виртуозна для исполнителей.В "Норме", сюжет которой закручен вокруг войны галлов против римлян, главная героиня – Норма, верховная жрица. Вокруг нее строится сюжет, именно ее композитор наделил потрясающими вокальными номерами. Традиционно, от мастерства и таланта исполнительницы главной партии зависит успех исполнения "Нормы". В концертной версии этой оперы в Зале Зарядье в роли Нормы на сцену выйдет выдающаяся певица Ольга Перетятько. Кстати, в прошлом сезоне она исполнила эту партию на сцене Гамбургской оперы.Мировая музыка19 октябряЛегендарная тувинская группа "Хуун-Хуур-Ту" – настоящие флагманы направления, которое называют "мировая музыка". Оно объединяет этнических музыкантов разных стран и современных исполнителей."Хуун-Хуур-Ту" познакомили слушателей во всем мире с традициями тувинского горлового пения. В качестве аккомпанемента они используют национальные инструменты: игил, похожий на виолончель, дошпулуур, напоминающий банджо, "губную арфу" хомус и бубен тунгур. В столице тувинские музыканты выступят с американским музыкальным продюсером, диджеем Карменом Риццо. Их совместная программа – новый взгляд и переосмысление традиционных тувинских песен в современном электронном звучании.Джаз для всех20 октябряКлассика джаза никогда не устаревает, ее всегда слушают с удовольствием. Но еще лучше, когда специальная джазовая программа придумана специально для детей и родителей. Это помогает приобщиться к искусству джаза всем желающим. Именно такую программу представляет Петр Востоков и его Большой джазовый оркестр. Музыканты исполнят мировые и отечественные джазовые хиты. Во время концерта им расскажут об инструментах джаз-оркестра и разных стилях джазовой музыки, объяснят, что такое свинг и синкопа. Петр Востоков расскажет и о себе – своем инструменте (трубе) и коллективе.Духовная музыка20 октябряВ Зале Зарядье выступает мужской хор "Оптина Пустынь", созданный 28 лет назад на санкт-петербургском подворье монастыря Оптина Пустынь. Этот коллектив в основном поет на богослужениях подворья и занимается изучением певческого наследия. Одна из главных задач музыкантов – возвращение в богослужебную практику древних песнопений, которые сохранились в рукописных собраниях академических библиотек. Благодаря этому на службах Подворья сегодня звучит самое разнообразное русское церковное многоголосие, а также распевы Греции, Сербии, Болгарии и Грузии. На концертах коллектив исполняет также самый разнообразный репертуар – от духовной музыки до камерных произведений мировой хоровой классики.Органный концерт26 октябряВ этот вечер знаменитый орган Зала Зарядье будет отдан в распоряжение исполнителя из Германии Михаэля Шенхайта. В 1984 году он выиграл Международный конкурс имени Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге, а вскоре был назначен органистом и кантором в одном из городов Тюрингии, позже – в Лейпциге. Последние 30 лет музыкант возглавляет ведущий органный фестиваль Германии, входит в жюри различных международных конкурсов. Помимо работы органистом Шенхайт на протяжении многих лет играет на исторических фортепиано.Музыка Свиридова29 октябряВ этот вечер замечательная сопрано Елена Стихина и пианист Павел Небольсин представят камерный вечер из произведений композитора Георгия Свиридова – одного из выдающихся русских композиторов ХХ века, которого сегодня исполняют довольно редко. Его знаменитая тема "Время вперед" многие годы звучала в качестве заставке к программе "Время" на советском ТВ. Однако музыка Свиридова совсем не ограничивается такими бравурными темами. Напротив, он был мастером лирический проникновенных тем. На концерте прозвучат его вокальные циклы Блока, Пушкина и Есенина.

https://ria.ru/20240708/pochtalonpremera-1958182405.html

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культпоход, концертный зал "зарядье", российский национальный оркестр, китай, георгий свиридов, дмитрий шостакович, сергей рахманинов