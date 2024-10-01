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"Подлец". Захарова жестко ответила на слова Блинкена о Бабьем Яре - РИА Новости, 01.10.2024
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07:19 01.10.2024 (обновлено: 14:20 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/zakharova-1975644438.html
"Подлец". Захарова жестко ответила на слова Блинкена о Бабьем Яре
"Подлец". Захарова жестко ответила на слова Блинкена о Бабьем Яре - РИА Новости, 01.10.2024
"Подлец". Захарова жестко ответила на слова Блинкена о Бабьем Яре
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала госсекретаря США Энтони Блинкена подлецом из-за его слов о трагедии в Бабьем РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T07:19
2024-10-01T14:20
энтони блинкен
мария захарова
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала госсекретаря США Энтони Блинкена подлецом из-за его слов о трагедии в Бабьем Яре во время Великой Отечественной войны.Ранее Блинкен заявил в соцсети X, что киевский режим якобы не может быть нацистским из-за того, что на территории Украины произошли трагические события Бабьего Яра."Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра", — ответила Захарова.Она напомнила, что на территории Бабьего Яра убивали не только евреев, но также цыган и советских военнопленных, а общее число расстрелянных до сих пор точно не установлено, но превышает 100 тысяч человек."Такое мог сказать только подлец, ведь именно в его, Блинкена, стране стоят памятники фашистским коллаборационистам", — резюмировала официальный представитель МИД России.В сентябре 1941 года немецкие нацисты и их пособники расстреляли в Бабьем Яре под Киевом почти 34 тысячи евреев. Это место стало символом холокоста в Восточной Европе и едва ли не самым массовым единовременным расстрелом во время Второй мировой войны. С 1941 по 1943 год нацисты и их пособники убили в Бабьем Яре от 70 до 100 тысяч человек, уничтожив почти все еврейское население Киева. Также в этой местности были убиты цыгане, украинцы, русские военнопленные и пациенты психиатрической больницы.
https://ria.ru/20230930/rasstrely-1899676104.html
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энтони блинкен, мария захарова, россия, сша
Энтони Блинкен, Мария Захарова, Россия, США
"Подлец". Захарова жестко ответила на слова Блинкена о Бабьем Яре

Захарова назвала Блинкена подлецом из-за его слов о трагедии в Бабьем Яре

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала госсекретаря США Энтони Блинкена подлецом из-за его слов о трагедии в Бабьем Яре во время Великой Отечественной войны.
Ранее Блинкен заявил в соцсети X, что киевский режим якобы не может быть нацистским из-за того, что на территории Украины произошли трагические события Бабьего Яра.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Полянский напомнил Блинкену, кто осуществлял расстрелы в Бабьем Яре
30 сентября 2023, 21:17
"Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра", — ответила Захарова.
Она напомнила, что на территории Бабьего Яра убивали не только евреев, но также цыган и советских военнопленных, а общее число расстрелянных до сих пор точно не установлено, но превышает 100 тысяч человек.
"Такое мог сказать только подлец, ведь именно в его, Блинкена, стране стоят памятники фашистским коллаборационистам", — резюмировала официальный представитель МИД России.
В сентябре 1941 года немецкие нацисты и их пособники расстреляли в Бабьем Яре под Киевом почти 34 тысячи евреев. Это место стало символом холокоста в Восточной Европе и едва ли не самым массовым единовременным расстрелом во время Второй мировой войны. С 1941 по 1943 год нацисты и их пособники убили в Бабьем Яре от 70 до 100 тысяч человек, уничтожив почти все еврейское население Киева. Также в этой местности были убиты цыгане, украинцы, русские военнопленные и пациенты психиатрической больницы.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Захарова раскрыла, что говорят в кулуарах ООН о Госдепе
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