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На ЗАЭС произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения - РИА Новости, 01.10.2024
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11:54 01.10.2024 (обновлено: 12:20 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/zaes-1975688907.html
На ЗАЭС произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения
На ЗАЭС произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения - РИА Новости, 01.10.2024
На ЗАЭС произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения
На Запорожской АЭС произошло отключение одной их двух высоковольтных линий энергоснабжения, станция запитана от второй линии, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:54
2024-10-01T12:20
запорожская аэс
происшествия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. На Запорожской АЭС произошло отключение одной их двух высоковольтных линий энергоснабжения, станция запитана от второй линии, сообщает пресс-служба станции."На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Угроза нарушения пределов и условий безопасности на данный момент отсутствует", - сообщается в Telegram-канале станции.
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запорожская аэс, происшествия
Запорожская АЭС, Происшествия
На ЗАЭС произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения

На ЗАЭС произошло отключение одной из двух высоковольтных линий энергоснабжения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. На Запорожской АЭС произошло отключение одной их двух высоковольтных линий энергоснабжения, станция запитана от второй линии, сообщает пресс-служба станции.
"На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Угроза нарушения пределов и условий безопасности на данный момент отсутствует", - сообщается в Telegram-канале станции.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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