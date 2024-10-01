https://ria.ru/20241001/zaes-1975688907.html

На ЗАЭС произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения

На ЗАЭС произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения - РИА Новости, 01.10.2024

На ЗАЭС произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения

На Запорожской АЭС произошло отключение одной их двух высоковольтных линий энергоснабжения, станция запитана от второй линии, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:54

2024-10-01T11:54

2024-10-01T12:20

запорожская аэс

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220300_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_5ef1200fa1797eff594fe0b2cf8bed57.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. На Запорожской АЭС произошло отключение одной их двух высоковольтных линий энергоснабжения, станция запитана от второй линии, сообщает пресс-служба станции."На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Угроза нарушения пределов и условий безопасности на данный момент отсутствует", - сообщается в Telegram-канале станции.

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская аэс, происшествия