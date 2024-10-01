https://ria.ru/20241001/zaes-1975688907.html
На ЗАЭС произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения
На ЗАЭС произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения - РИА Новости, 01.10.2024
На ЗАЭС произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения
На Запорожской АЭС произошло отключение одной их двух высоковольтных линий энергоснабжения, станция запитана от второй линии, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:54
2024-10-01T11:54
2024-10-01T12:20
запорожская аэс
происшествия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. На Запорожской АЭС произошло отключение одной их двух высоковольтных линий энергоснабжения, станция запитана от второй линии, сообщает пресс-служба станции."На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Угроза нарушения пределов и условий безопасности на данный момент отсутствует", - сообщается в Telegram-канале станции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, происшествия
Запорожская АЭС, Происшествия
На ЗАЭС произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения
На ЗАЭС произошло отключение одной из двух высоковольтных линий энергоснабжения