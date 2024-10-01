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Опубликовано видео задержания женщин, передававших сведения Киеву - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/zaderzhanie-1975731518.html
Опубликовано видео задержания женщин, передававших сведения Киеву
Опубликовано видео задержания женщин, передававших сведения Киеву - РИА Новости, 01.10.2024
Опубликовано видео задержания женщин, передававших сведения Киеву
ФСБ России показала, как задержали двух женщин, передававших Киеву сведения о российских военных объектах. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:40
2024-10-01T14:40
специальная военная операция на украине
россия
киев
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ФСБ России показала, как задержали двух женщин, передававших Киеву сведения о российских военных объектах. Задержание женщин, сотрудничавших с украинской военной разведкой, прошло в Севастополе, сообщила спецслужба. На кадрах оперативной видеосъемки женщин спокойно под руку ведут из подъезда дома к микроавтобусу, а потом доставляют в помещение, где им было предъявлено соответствующее постановление.
https://ria.ru/20240927/krym-1975013451.html
россия
киев
севастополь
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353
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Задержание женщин, передававших сведения о военных объектах на Украину
ФСБ показала видео с задержанными женщинами, передававшими сведения о военных объектах на Украину.
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россия, киев, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Опубликовано видео задержания женщин, передававших сведения Киеву

ФСБ показала видео задержания двух женщин, работавших на украинскую разведку

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ФСБ России показала, как задержали двух женщин, передававших Киеву сведения о российских военных объектах.
Задержание женщин, сотрудничавших с украинской военной разведкой, прошло в Севастополе, сообщила спецслужба.
На кадрах оперативной видеосъемки женщин спокойно под руку ведут из подъезда дома к микроавтобусу, а потом доставляют в помещение, где им было предъявлено соответствующее постановление.
Задержание пособников украинских спецслужб в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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