https://ria.ru/20241001/zaderzhanie-1975731518.html

Опубликовано видео задержания женщин, передававших сведения Киеву

Опубликовано видео задержания женщин, передававших сведения Киеву - РИА Новости, 01.10.2024

Опубликовано видео задержания женщин, передававших сведения Киеву

ФСБ России показала, как задержали двух женщин, передававших Киеву сведения о российских военных объектах. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:40

2024-10-01T14:40

2024-10-01T14:40

специальная военная операция на украине

россия

киев

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975680523_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3b65af0c9172c33f90294f768267004.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ФСБ России показала, как задержали двух женщин, передававших Киеву сведения о российских военных объектах. Задержание женщин, сотрудничавших с украинской военной разведкой, прошло в Севастополе, сообщила спецслужба. На кадрах оперативной видеосъемки женщин спокойно под руку ведут из подъезда дома к микроавтобусу, а потом доставляют в помещение, где им было предъявлено соответствующее постановление.

https://ria.ru/20240927/krym-1975013451.html

россия

киев

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание женщин, передававших сведения о военных объектах на Украину ФСБ показала видео с задержанными женщинами, передававшими сведения о военных объектах на Украину. 2024-10-01T14:40 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, киев, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность