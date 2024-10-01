https://ria.ru/20241001/zaderzhanie-1975731518.html
Опубликовано видео задержания женщин, передававших сведения Киеву
Опубликовано видео задержания женщин, передававших сведения Киеву - РИА Новости, 01.10.2024
Опубликовано видео задержания женщин, передававших сведения Киеву
ФСБ России показала, как задержали двух женщин, передававших Киеву сведения о российских военных объектах. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:40
2024-10-01T14:40
2024-10-01T14:40
специальная военная операция на украине
россия
киев
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975680523_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3b65af0c9172c33f90294f768267004.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ФСБ России показала, как задержали двух женщин, передававших Киеву сведения о российских военных объектах. Задержание женщин, сотрудничавших с украинской военной разведкой, прошло в Севастополе, сообщила спецслужба. На кадрах оперативной видеосъемки женщин спокойно под руку ведут из подъезда дома к микроавтобусу, а потом доставляют в помещение, где им было предъявлено соответствующее постановление.
https://ria.ru/20240927/krym-1975013451.html
россия
киев
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975680523_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fce547fd950db0168b0d5d4f5b6184a3.jpg
Задержание женщин, передававших сведения о военных объектах на Украину
ФСБ показала видео с задержанными женщинами, передававшими сведения о военных объектах на Украину.
2024-10-01T14:40
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Опубликовано видео задержания женщин, передававших сведения Киеву
ФСБ показала видео задержания двух женщин, работавших на украинскую разведку