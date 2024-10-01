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Штат Арканзас подал в суд на YouTube - РИА Новости, 01.10.2024
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13:55 01.10.2024 (обновлено: 14:28 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/youtube-1975721664.html
Штат Арканзас подал в суд на YouTube
Штат Арканзас подал в суд на YouTube - РИА Новости, 01.10.2024
Штат Арканзас подал в суд на YouTube
Американский штат Арканзас подал в суд на платформу YouTube, обвинив её в нанесении вреда психическому здоровью молодёжи, следует из судебного иска,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:55
2024-10-01T14:28
технологии
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский штат Арканзас подал в суд на платформу YouTube, обвинив её в нанесении вреда психическому здоровью молодёжи, следует из судебного иска, опубликованного на сайте правительства штата. Согласно иску, ответчиками выступают сама платформа YouTube, компания Google и их материнская компания Alphabet. "YouTube распространяет вредные материалы, даёт пользователям дофаминовый заряд и занимается привлечением молодёжи и увеличением доходов от рекламы. В результате проблемы психического здоровья молодёжи усугубляются в соответствии с развитием социальных сетей, и в частности YouTube", - следует из иска. В иске отмечается, что "власть YouTube над молодёжью" Арканзаса разрушительна и привела к тому, что штат был вынужден потратить миллионы долларов на расширение услуг в области психического здоровья для молодёжи. В иске также указано, что претензии штата вытекают из статуса ответчиков как разработчиков и маркетологов "опасного продукта", который нанёс ущерб здоровью и спокойствию населения штата в результате "нечестной, недобросовестной, незаконной и вводящей в заблуждение" деловой практики. Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление представителя Google Хосе Кастанеды, компания отвергла обвинения штата, отметив, что они "просто не соответствуют действительности". "В сотрудничестве с экспертами по вопросам молодёжи, психического здоровья и воспитания детей мы разработали услуги и политику, чтобы предоставить молодым людям соответствующий возрасту опыт, а родителям - надёжный контроль", - приводит его слова телеканал. YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи. Сервис является частью Alphabet, куда также входят Google со своей поисковой системой, а также Android, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://ria.ru/20240917/rybnikov-1973204671.html
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технологии, арканзас, youtube, google
Технологии, Арканзас, YouTube, Google
Штат Арканзас подал в суд на YouTube

Штат Арканзас подал в суд на YouTube из-за нанесения психического вреда молодежи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОтражение логотипа видеохостинга YouTube
Отражение логотипа видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Отражение логотипа видеохостинга YouTube . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский штат Арканзас подал в суд на платформу YouTube, обвинив её в нанесении вреда психическому здоровью молодёжи, следует из судебного иска, опубликованного на сайте правительства штата.
Согласно иску, ответчиками выступают сама платформа YouTube, компания Google и их материнская компания Alphabet.
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"YouTube распространяет вредные материалы, даёт пользователям дофаминовый заряд и занимается привлечением молодёжи и увеличением доходов от рекламы. В результате проблемы психического здоровья молодёжи усугубляются в соответствии с развитием социальных сетей, и в частности YouTube", - следует из иска.
В иске отмечается, что "власть YouTube над молодёжью" Арканзаса разрушительна и привела к тому, что штат был вынужден потратить миллионы долларов на расширение услуг в области психического здоровья для молодёжи. В иске также указано, что претензии штата вытекают из статуса ответчиков как разработчиков и маркетологов "опасного продукта", который нанёс ущерб здоровью и спокойствию населения штата в результате "нечестной, недобросовестной, незаконной и вводящей в заблуждение" деловой практики.
Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление представителя Google Хосе Кастанеды, компания отвергла обвинения штата, отметив, что они "просто не соответствуют действительности".
"В сотрудничестве с экспертами по вопросам молодёжи, психического здоровья и воспитания детей мы разработали услуги и политику, чтобы предоставить молодым людям соответствующий возрасту опыт, а родителям - надёжный контроль", - приводит его слова телеканал.
YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи. Сервис является частью Alphabet, куда также входят Google со своей поисковой системой, а также Android, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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