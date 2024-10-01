https://ria.ru/20241001/yaponiya-1975675741.html

Эксперт предположил, какой будет внешняя политика нового японского премьера

Эксперт предположил, какой будет внешняя политика нового японского премьера - РИА Новости, 01.10.2024

Эксперт предположил, какой будет внешняя политика нового японского премьера

Премьер Японии вряд ли сможет проводить самостоятельную внешнюю политику и политику в сфере безопасности, что противоречило бы желаниям США и Великобритании,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:00

2024-10-01T11:00

2024-10-01T11:00

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сша

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нато

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ТОКИО, 1 окт - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер Японии вряд ли сможет проводить самостоятельную внешнюю политику и политику в сфере безопасности, что противоречило бы желаниям США и Великобритании, поэтому внешняя политика нового кабмина Сигэру Исибы едва ли будет существенно отличаться от курса его предшественника, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо. "Я не верю, что кабинет министров (Сигэру - ред.) Исибы пойдет на существенные перемены в своей внешней политике. В самом деле, у господина Исибы есть собственные идеи относительно его внешней политики и политики по безопасности, в том числе и идея азиатской версии НАТО. Однако я не верю в то, что японский премьер-министр может развить свою собственную внешнюю политику и политику в сфере безопасности, что шла бы вразрез с желаниями США и Великобритании", - отметил политолог. По словам Масато Камикубо, отношения между Японией и США, скорее всего, "продолжат развиваться в том же ключе, что и раньше". "А США будут показывать путь", - добавил он. Ранее во вторник новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба ожидаемо стал 102-м премьер-министром страны. Позже он сформирует новый кабинет министров, который будет утвержден императором Японии Нарухито. Затем, 4 октября, глава кабинета и ключевые министры выступят перед обеими палатами парламента с программными речами. С 7 октября пройдут дебаты, в ходе которых депутаты будут задавать вопросы членам нового кабинета министров. При этом уже 9 октября ожидается роспуск ключевой нижней палаты парламента, а проведение досрочных всеобщих выборов - 27 октября.

https://ria.ru/20240928/yaponiya-1975159293.html

https://ria.ru/20241001/ssha-1975628499.html

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в мире, япония, сша, великобритания, сигэру исиба, нарухито, нато