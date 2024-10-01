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Эксперт предположил, какой будет внешняя политика нового японского премьера - РИА Новости, 01.10.2024
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11:00 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/yaponiya-1975675741.html
Эксперт предположил, какой будет внешняя политика нового японского премьера
Эксперт предположил, какой будет внешняя политика нового японского премьера - РИА Новости, 01.10.2024
Эксперт предположил, какой будет внешняя политика нового японского премьера
Премьер Японии вряд ли сможет проводить самостоятельную внешнюю политику и политику в сфере безопасности, что противоречило бы желаниям США и Великобритании,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:00
2024-10-01T11:00
в мире
япония
сша
великобритания
сигэру исиба
нарухито
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ТОКИО, 1 окт - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер Японии вряд ли сможет проводить самостоятельную внешнюю политику и политику в сфере безопасности, что противоречило бы желаниям США и Великобритании, поэтому внешняя политика нового кабмина Сигэру Исибы едва ли будет существенно отличаться от курса его предшественника, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо. "Я не верю, что кабинет министров (Сигэру - ред.) Исибы пойдет на существенные перемены в своей внешней политике. В самом деле, у господина Исибы есть собственные идеи относительно его внешней политики и политики по безопасности, в том числе и идея азиатской версии НАТО. Однако я не верю в то, что японский премьер-министр может развить свою собственную внешнюю политику и политику в сфере безопасности, что шла бы вразрез с желаниями США и Великобритании", - отметил политолог. По словам Масато Камикубо, отношения между Японией и США, скорее всего, "продолжат развиваться в том же ключе, что и раньше". "А США будут показывать путь", - добавил он. Ранее во вторник новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба ожидаемо стал 102-м премьер-министром страны. Позже он сформирует новый кабинет министров, который будет утвержден императором Японии Нарухито. Затем, 4 октября, глава кабинета и ключевые министры выступят перед обеими палатами парламента с программными речами. С 7 октября пройдут дебаты, в ходе которых депутаты будут задавать вопросы членам нового кабинета министров. При этом уже 9 октября ожидается роспуск ключевой нижней палаты парламента, а проведение досрочных всеобщих выборов - 27 октября.
https://ria.ru/20240928/yaponiya-1975159293.html
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в мире, япония, сша, великобритания, сигэру исиба, нарухито, нато
В мире, Япония, США, Великобритания, Сигэру Исиба, Нарухито, НАТО
Эксперт предположил, какой будет внешняя политика нового японского премьера

Политолог Камикубо: внешняя политика нового премьера Японии вряд ли изменится

© AP Photo / Eugene HoshikoСигэру Исиба на заседании японского парламента
Сигэру Исиба на заседании японского парламента - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Сигэру Исиба на заседании японского парламента
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ТОКИО, 1 окт - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер Японии вряд ли сможет проводить самостоятельную внешнюю политику и политику в сфере безопасности, что противоречило бы желаниям США и Великобритании, поэтому внешняя политика нового кабмина Сигэру Исибы едва ли будет существенно отличаться от курса его предшественника, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.
"Я не верю, что кабинет министров (Сигэру - ред.) Исибы пойдет на существенные перемены в своей внешней политике. В самом деле, у господина Исибы есть собственные идеи относительно его внешней политики и политики по безопасности, в том числе и идея азиатской версии НАТО. Однако я не верю в то, что японский премьер-министр может развить свою собственную внешнюю политику и политику в сфере безопасности, что шла бы вразрез с желаниями США и Великобритании", - отметил политолог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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По словам Масато Камикубо, отношения между Японией и США, скорее всего, "продолжат развиваться в том же ключе, что и раньше".
"А США будут показывать путь", - добавил он.
Ранее во вторник новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба ожидаемо стал 102-м премьер-министром страны. Позже он сформирует новый кабинет министров, который будет утвержден императором Японии Нарухито.
Затем, 4 октября, глава кабинета и ключевые министры выступят перед обеими палатами парламента с программными речами. С 7 октября пройдут дебаты, в ходе которых депутаты будут задавать вопросы членам нового кабинета министров.
При этом уже 9 октября ожидается роспуск ключевой нижней палаты парламента, а проведение досрочных всеобщих выборов - 27 октября.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреЯпонияСШАВеликобританияСигэру ИсибаНарухитоНАТО
 
 
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