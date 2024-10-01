https://ria.ru/20241001/yaponiya-1975649006.html

Сигэру Исиба стал премьер-министром Японии

Сигэру Исиба стал премьер-министром Японии - РИА Новости, 01.10.2024

Сигэру Исиба стал премьер-министром Японии

Ставший новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба избран 102-м премьер-министром страны. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T08:34

2024-10-01T08:34

2024-10-01T10:44

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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Ставший новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба избран 102-м премьер-министром страны.Трансляция голосования обеих палат парламента Японии велась телеканалом NHK.Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте. Так как у правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто" большинство в обеих палатах парламента, избрание Исибы на пост премьера было больше формальностью.По итогам голосования в ключевой нижней палате парламента Сигэру Исиба получил 291 из 461 голосов. Лидер главной оппозиционной силы Японии - Конституционно-демократической партии – и бывший премьер-министр страны Ёсихико Нода получил 100 голосов.По итогам голосования в верхней палате парламента Исиба получил 143 из 242 голосов, а Ёсихико Нода – 45 голосов. Примечательно, что один из парламентариев выдвинул на голосование кандидатуру Санаэ Такаити, которая была главным соперником Исибы на выборах председателя ЛДП, сумела обойти его в первом туре, но уступила во втором.В ходе голосования в нижней палате парламента не обошлось без инцидента. Представительница оппозиционной японской партии "Рэйва Синсэнгуми" Акико Ооиси в ходе голосования вместо того, чтобы сделать выбор, развернула плакат с призывом принять бюджет на восстановление полуострова Ното, пострадавшего от мощного землетрясения в начале этого года, а затем в результате ливней, вызвавших паводки, и долго не покидала трибуну, несмотря на настойчивые призывы "прекратить мешать ходу голосования".Утром во вторник правительство Японии во главе с экс-премьером Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе. Спустя некоторое время будет объявлен новый состав правительства, который вечером будет утвержден императором Японии Нарухито.Затем 4 октября глава кабинета и ключевые министры выступят перед обеими палатами парламента с программными речами. С 7 октября пройдут дебаты, в ходе которых депутаты будут задавать вопросы членам нового кабинета министров.При этом уже 9 октября ожидается роспуск ключевой нижней палаты парламента, а проведение досрочных всеобщих выборов - 27 октября.

https://ria.ru/20241001/yaponiya-1975641002.html

https://ria.ru/20240928/yaponiya-1975159293.html

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в мире, справки, япония, сигэру исиба, фумио кисида, нарухито