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Японская оппозиция заподозрила будущего премьера в нарушении конституции - РИА Новости, 01.10.2024
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05:48 01.10.2024 (обновлено: 06:01 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/yaponiya-1975641002.html
Японская оппозиция заподозрила будущего премьера в нарушении конституции
Японская оппозиция заподозрила будущего премьера в нарушении конституции - РИА Новости, 01.10.2024
Японская оппозиция заподозрила будущего премьера в нарушении конституции
Председатель главной оппозиционной силы Японии - Конституционно-демократической партии – и бывший премьер-министр страны Ёсихико Нода заподозрил главу правящей... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T05:48
2024-10-01T06:01
в мире
япония
токио
есихико нода
сигэру исиба
нарухито
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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Председатель главной оппозиционной силы Японии - Конституционно-демократической партии – и бывший премьер-министр страны Ёсихико Нода заподозрил главу правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибу, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром, в нарушении конституции. "Это не является нормой. Как кто-то, кто еще даже не стал премьер-министром, может уже решать о роспуске парламента? Это – явное подозрение на нарушение конституции", - цитирует газета "Токио симбун" слова Ноды в ходе его уличного выступления в Токио. Речь идет о заявлении Сигэру Исибы, которое он сделал накануне во время пресс-конференции после утверждения руководства партии. Как заявил председатель ЛДП, "в случае избрания его премьером и если позволят обстоятельства, он хотел бы провести досрочные всеобщие выборы 27 октября". Для этого, как ожидается, 9 октября произойдет роспуск ключевой нижней палаты парламента Японии. В ходе своего выступления в Токио Ёсихико Нода напомнил, что, согласно статье 7 конституции Японии, роспуск нижней палаты парламента объявляется Императором и проводится "по рекомендации и с одобрения кабинета министров". "То, что он заявляет как председатель партии порождает сомнения о (соблюдении – ред.) конституции. Конституционные нарушения во всеобщих выборах не только что не имеют прошлых прецедентов, но и не должны происходить вовсе", - добавил глава оппозиционной партии. Днем во вторник обе палаты парламента Японии проведут голосование по кандидатуре премьер-министра. Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте. Так как у правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" большинство в обеих палатах парламента, то 102-м премьер-министром Японии ожидаемо станет Сигэру Исиба, который одержал победу на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии на прошлой неделе. Позже он сформирует новый кабинет министров, состав которого вечером того же дня будет утвержден императором Японии Нарухито.
https://ria.ru/20240928/yaponiya-1975159293.html
https://ria.ru/20241001/yaponiya-1975636859.html
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в мире, япония, токио, есихико нода, сигэру исиба, нарухито
В мире, Япония, Токио, Есихико Нода, Сигэру Исиба, Нарухито
Японская оппозиция заподозрила будущего премьера в нарушении конституции

Экс-премьер Нода заподозрил главу правящей партии Японии в нарушении конституции

© AP Photo / Franck RobichonСигэру Исиба
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Franck Robichon
Сигэру Исиба. Архивное фото
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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Председатель главной оппозиционной силы Японии - Конституционно-демократической партии – и бывший премьер-министр страны Ёсихико Нода заподозрил главу правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибу, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром, в нарушении конституции.
"Это не является нормой. Как кто-то, кто еще даже не стал премьер-министром, может уже решать о роспуске парламента? Это – явное подозрение на нарушение конституции", - цитирует газета "Токио симбун" слова Ноды в ходе его уличного выступления в Токио.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Япония тоже хочет ядерное оружие
28 сентября, 08:00
Речь идет о заявлении Сигэру Исибы, которое он сделал накануне во время пресс-конференции после утверждения руководства партии. Как заявил председатель ЛДП, "в случае избрания его премьером и если позволят обстоятельства, он хотел бы провести досрочные всеобщие выборы 27 октября". Для этого, как ожидается, 9 октября произойдет роспуск ключевой нижней палаты парламента Японии.
В ходе своего выступления в Токио Ёсихико Нода напомнил, что, согласно статье 7 конституции Японии, роспуск нижней палаты парламента объявляется Императором и проводится "по рекомендации и с одобрения кабинета министров".
"То, что он заявляет как председатель партии порождает сомнения о (соблюдении – ред.) конституции. Конституционные нарушения во всеобщих выборах не только что не имеют прошлых прецедентов, но и не должны происходить вовсе", - добавил глава оппозиционной партии.
Токио - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Вчера, 03:55
Днем во вторник обе палаты парламента Японии проведут голосование по кандидатуре премьер-министра. Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте.
Так как у правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" большинство в обеих палатах парламента, то 102-м премьер-министром Японии ожидаемо станет Сигэру Исиба, который одержал победу на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии на прошлой неделе.
Позже он сформирует новый кабинет министров, состав которого вечером того же дня будет утвержден императором Японии Нарухито.
Такэси Ивая - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Экс-министр обороны Японии может стать главой МИД, пишут СМИ
29 сентября, 05:28
 
В миреЯпонияТокиоЕсихико НодаСигэру ИсибаНарухито
 
 
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