https://ria.ru/20241001/yaponiya-1975641002.html

Японская оппозиция заподозрила будущего премьера в нарушении конституции

Японская оппозиция заподозрила будущего премьера в нарушении конституции - РИА Новости, 01.10.2024

Японская оппозиция заподозрила будущего премьера в нарушении конституции

Председатель главной оппозиционной силы Японии - Конституционно-демократической партии – и бывший премьер-министр страны Ёсихико Нода заподозрил главу правящей... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T05:48

2024-10-01T05:48

2024-10-01T06:01

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нарухито

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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Председатель главной оппозиционной силы Японии - Конституционно-демократической партии – и бывший премьер-министр страны Ёсихико Нода заподозрил главу правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибу, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром, в нарушении конституции. "Это не является нормой. Как кто-то, кто еще даже не стал премьер-министром, может уже решать о роспуске парламента? Это – явное подозрение на нарушение конституции", - цитирует газета "Токио симбун" слова Ноды в ходе его уличного выступления в Токио. Речь идет о заявлении Сигэру Исибы, которое он сделал накануне во время пресс-конференции после утверждения руководства партии. Как заявил председатель ЛДП, "в случае избрания его премьером и если позволят обстоятельства, он хотел бы провести досрочные всеобщие выборы 27 октября". Для этого, как ожидается, 9 октября произойдет роспуск ключевой нижней палаты парламента Японии. В ходе своего выступления в Токио Ёсихико Нода напомнил, что, согласно статье 7 конституции Японии, роспуск нижней палаты парламента объявляется Императором и проводится "по рекомендации и с одобрения кабинета министров". "То, что он заявляет как председатель партии порождает сомнения о (соблюдении – ред.) конституции. Конституционные нарушения во всеобщих выборах не только что не имеют прошлых прецедентов, но и не должны происходить вовсе", - добавил глава оппозиционной партии. Днем во вторник обе палаты парламента Японии проведут голосование по кандидатуре премьер-министра. Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте. Так как у правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" большинство в обеих палатах парламента, то 102-м премьер-министром Японии ожидаемо станет Сигэру Исиба, который одержал победу на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии на прошлой неделе. Позже он сформирует новый кабинет министров, состав которого вечером того же дня будет утвержден императором Японии Нарухито.

https://ria.ru/20240928/yaponiya-1975159293.html

https://ria.ru/20241001/yaponiya-1975636859.html

https://ria.ru/20240929/yaponiya-1975307495.html

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в мире, япония, токио, есихико нода, сигэру исиба, нарухито