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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку - РИА Новости, 01.10.2024
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03:55 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/yaponiya-1975636859.html
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку - РИА Новости, 01.10.2024
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:55
2024-10-01T03:55
в мире
япония
сигэру исиба
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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщает агентство Киодо. Позже во вторник обе палаты парламента Японии проведут голосование по кандидатуре премьер-министра. Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте. Так как у правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" большинство в обеих палатах парламента, то 102-м премьер-министром Японии ожидаемо станет Сигэру Исиба, который одержал победу на выборах председателя ЛДП на прошлой неделе. Позже он сформирует новый кабинет министров, который вечером того же дня будет утвержден императором Японии Нарухито. Четвёртого октября глава кабинета и ключевые министры выступят перед обеими палатами парламента с программными речами. С 7 октября пройдут дебаты, в ходе которых депутаты будут задавать вопросы членам нового кабинета министров. При этом уже 9 октября ожидается роспуск ключевой нижней палаты парламента, а проведение досрочных всеобщих выборов - 27 октября.
https://ria.ru/20240930/yaponiya-1975406183.html
https://ria.ru/20240929/yaponiya-1975307495.html
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в мире, япония, сигэру исиба, нарухито
В мире, Япония, Сигэру Исиба, Нарухито
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Киодо: правительство Японии в полном составе ушло в отставку

© AP Photo / Kiichiro SatoТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщает агентство Киодо.
Позже во вторник обе палаты парламента Японии проведут голосование по кандидатуре премьер-министра. Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте.
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Новый премьер Японии намерен 9 октября распустить нижнюю палату парламента
30 сентября, 05:01
Так как у правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" большинство в обеих палатах парламента, то 102-м премьер-министром Японии ожидаемо станет Сигэру Исиба, который одержал победу на выборах председателя ЛДП на прошлой неделе. Позже он сформирует новый кабинет министров, который вечером того же дня будет утвержден императором Японии Нарухито.
Четвёртого октября глава кабинета и ключевые министры выступят перед обеими палатами парламента с программными речами. С 7 октября пройдут дебаты, в ходе которых депутаты будут задавать вопросы членам нового кабинета министров.
При этом уже 9 октября ожидается роспуск ключевой нижней палаты парламента, а проведение досрочных всеобщих выборов - 27 октября.
Такэси Ивая - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Экс-министр обороны Японии может стать главой МИД, пишут СМИ
29 сентября, 05:28
 
В миреЯпонияСигэру ИсибаНарухито
 
 
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