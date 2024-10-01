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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 01.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв раздался во вторник в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T22:03

2024-10-01T22:03

2024-10-01T22:03

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Взрыв раздался во вторник в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в сообщении СМИ, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 21.57 мск звучит в Сумской, Полтавской и Черкасской областях.

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в мире, украина, черкасская область