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В Тель-Авиве прогремели не менее десяти взрывов - РИА Новости, 01.10.2024
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20:27 01.10.2024
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В Тель-Авиве прогремели не менее десяти взрывов
В Тель-Авиве прогремели не менее десяти взрывов - РИА Новости, 01.10.2024
В Тель-Авиве прогремели не менее десяти взрывов
Не менее 10 громких взрывов было слышно в Тель-Авиве с начала иранской ракетной атаки на Израиль, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:27
2024-10-01T20:27
в мире
тель-авив
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт – РИА Новости. Не менее 10 громких взрывов было слышно в Тель-Авиве с начала иранской ракетной атаки на Израиль, передаёт корреспондент РИА Новости. Пока не представляется возможным определить, были ли звуки результатом перехвата ракет или их падения. Обстрелу предшествовали как минимум три сирены воздушной тревоги, которые заставили местных жителей бросать машины и искать убежища. Корреспондент РИА Новости видел на улицах города людей, находившихся в состоянии шока. В Тель-Авиве серьезные перебои с сотовой связью. Израильская армия сообщила, что атака со стороны Ирана продолжается и предписала всем жителям страны оставаться в бомбоубежищах.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, тель-авив, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тель-Авив, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Тель-Авиве прогремели не менее десяти взрывов

В Тель-Авиве прогремели не менее 10 взрывов с начала иранской ракетной атаки

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт – РИА Новости. Не менее 10 громких взрывов было слышно в Тель-Авиве с начала иранской ракетной атаки на Израиль, передаёт корреспондент РИА Новости.
Пока не представляется возможным определить, были ли звуки результатом перехвата ракет или их падения.
Обстрелу предшествовали как минимум три сирены воздушной тревоги, которые заставили местных жителей бросать машины и искать убежища.
Корреспондент РИА Новости видел на улицах города людей, находившихся в состоянии шока. В Тель-Авиве серьезные перебои с сотовой связью.
Израильская армия сообщила, что атака со стороны Ирана продолжается и предписала всем жителям страны оставаться в бомбоубежищах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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