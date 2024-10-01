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В Тель-Авиве прогремели не менее десяти взрывов
В Тель-Авиве прогремели не менее десяти взрывов - РИА Новости, 01.10.2024
В Тель-Авиве прогремели не менее десяти взрывов
Не менее 10 громких взрывов было слышно в Тель-Авиве с начала иранской ракетной атаки на Израиль, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:27
2024-10-01T20:27
2024-10-01T20:27
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт – РИА Новости. Не менее 10 громких взрывов было слышно в Тель-Авиве с начала иранской ракетной атаки на Израиль, передаёт корреспондент РИА Новости. Пока не представляется возможным определить, были ли звуки результатом перехвата ракет или их падения. Обстрелу предшествовали как минимум три сирены воздушной тревоги, которые заставили местных жителей бросать машины и искать убежища. Корреспондент РИА Новости видел на улицах города людей, находившихся в состоянии шока. В Тель-Авиве серьезные перебои с сотовой связью. Израильская армия сообщила, что атака со стороны Ирана продолжается и предписала всем жителям страны оставаться в бомбоубежищах.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тель-Авив, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Тель-Авиве прогремели не менее десяти взрывов
В Тель-Авиве прогремели не менее 10 взрывов с начала иранской ракетной атаки
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт – РИА Новости. Не менее 10 громких взрывов было слышно в Тель-Авиве с начала иранской ракетной атаки на Израиль, передаёт корреспондент РИА Новости.
Пока не представляется возможным определить, были ли звуки результатом перехвата ракет или их падения.
Обстрелу предшествовали как минимум три сирены воздушной тревоги, которые заставили местных жителей бросать машины и искать убежища.
Корреспондент РИА Новости видел на улицах города людей, находившихся в состоянии шока. В Тель-Авиве серьезные перебои с сотовой связью.
Израильская армия сообщила, что атака со стороны Ирана
продолжается и предписала всем жителям страны оставаться в бомбоубежищах.