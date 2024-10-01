https://ria.ru/20241001/vzryv-1975758459.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 01.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв раздался во вторник в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:04
2024-10-01T16:04
2024-10-01T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939173586_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_305eb8957dade357656f61262e59a583.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Взрыв раздался во вторник в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит более часа.
https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939173586_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc06dd6a1d8abdf5a8c5ffac7ddd59b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв