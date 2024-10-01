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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 01.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв раздался во вторник в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:04

2024-10-01T16:04

2024-10-01T16:04

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Взрыв раздался во вторник в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит более часа.

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

украина

сумская область

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в мире, украина, сумская область