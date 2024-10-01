Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
"Общественное": в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
"В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Позднее информацию о взрывах в регионе подтвердил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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