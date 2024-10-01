"Полная ликвидация невозможна". Чем обернется вторжение Израиля в Ливан
Востоковед Лукьянов: полная ликвидация "Хезболлы" Израилем невозможна
© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Минувшей ночью ЦАХАЛ начал наземную операцию в Ливане. Пока заявляют о рейдах в приграничной зоне. О том, какую реакцию это вызвало и какие возможны последствия, — в материале РИА Новости.
Вашингтон дает добро
"В соответствии с решениями политического эшелона в несколько часов Армия обороны Израиля приступила к ограниченным, локализованным и целенаправленным рейдам, основанным на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана", — отмечается в официальном сообщении Тель-Авива.
В операции, получившей название "Северные стрелы", участвуют подразделения 98-й дивизии, в том числе коммандос, десантники и 7-я бригада. Несколько недель они готовились. Ранее участвовали в боевых действиях в Газе.
© AP Photo / Hussein MallaДым от авиаудара Израиля по пригороду Бейрута, Ливан
© AP Photo / Hussein Malla
Дым от авиаудара Израиля по пригороду Бейрута, Ливан
Поступает информация об ожесточенных боях в Южном Ливане.
Вашингтон поддержал Тель-Авив. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сказал, что израильские власти уведомили США об этих планах, а глава Пентагона Ллойд Остин согласился с мнением министра обороны Йоава Галанта о необходимости уничтожения инфраструктуры "Хезболлы" в южной части Ливана.
Кроме того, как отмечает Wall Street Journal, Белый дом направил на Ближний Восток дополнительные силы для сдерживания Ирана, увеличив число F-15Е, F-16 и A-10.
Тщательная подготовка
Наземные боевые действия прорабатывались израильскими военными и спецслужбами особенно тщательно — очевидно, учли ошибки 7 октября прошлого года и операции в Газе.
Ситуация резко обострилась после того, как 17 и 18 сентября в Ливане синхронно взорвались индивидуальные средства связи. Сперва пейджеры, которые, как утверждают СМИ, в "Хезболле" используют для координации действий, затем — рации.
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Погибли 37 человек, более трех тысяч ранены. Бейрут обвинил Тель-Авив, там от комментариев воздержались.
Израильские ВВС нанесли массированные удары по Ливану, "Хезболла" ответила ракетными атаками. В Бейруте, на который сбросили 80 тонн бомб, были убиты многие видные деятели этой группировки, в том числе ее руководитель Хасан Насрулла.
По сведениям Reuters, ливанская армия оставила позиции на южной границе без боя.
"В стране есть очень разнонаправленные тенденции, — отметил в беседе с РИА Новости научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. — Многие обвиняют "Хезболлу" в происходящем. С другой стороны, израильские удары способствуют консолидации общества вокруг этой организации, и новое руководство может этим воспользоваться".
На пути к Литани
Под ограниченной военной операцией следует понимать выход к реке Литани, продолжает эксперт.
"Основная цель ЦАХАЛ — уничтожение военной инфраструктуры "Хезболлы". Долгосрочное занятие территории несет в себе очень серьезные риски — нынешнее поколение израильских военачальников, имеющее опыт и Первой и Второй Ливанских войн, прекрасно это понимает. Не говоря уже о том, что полная ликвидация "Хезболлы" как политической силы такими методами невозможна — даже если все пойдет по плану Тель-Авива", — подчеркивает он.
© AP Photo / Leo CorreaИзраильские военные на севере Израиля
© AP Photo / Leo Correa
Израильские военные на севере Израиля
Более того, если еще недавно правительство Ливана делало ставку на экономическое сотрудничество с Израилем — например, в развитии газовых месторождений на средиземноморском шельфе, то теперь с этим, скорее всего, покончено.
В Израиле отношение к происходящему двоякое. "Недовольны открытием второго фронта немало. Людям не нравится, что гуманитарные цели — освобождение заложников — по сути принесли в жертву политическим интересам — военному разгрому ХАМАС", — отмечает востоковед.
Однако израильтяне понимают: "Хезболла" — серьезная угроза. Поэтому операцию в целом поддерживают. "Да, мобилизация рекордная, экономика испытывает колоссальную нагрузку. Но шансов на раскол общества крайне мало", — полагает Лукьянов.
"Пока не Горбачев"
Несмотря на серьезные последствия операции для всего региона, дальнейшая эскалация едва ли возможна.
"Нынешнюю сдержанную позицию Тегерана, конечно, кто-то воспринимает как предательство. Пезешкиана пока не называют "иранским Горбачевым", но мы наверняка услышим нечто подобное. Для Ирана потеря "Хезболлы" равносильна краху ГДР для Советского Союза", — рассуждает эксперт.
© AP Photo / Baz RatnerИзраильский танк на границе Израиля и Ливана
© AP Photo / Baz Ratner
Израильский танк на границе Израиля и Ливана
Для Турции конфликт в Ливане — еще один инструмент получения внутриполитических очков. За громкой риторикой с угрозами ввести войска ничего не последует.
Саудовская Аравия тоже проявит сдержанность, поскольку Эр-Рияд в очень непростом положении. "С одной стороны, нынешнее руководство вынашивает идеи о становлении саудовской нации, и общество там постепенно электризуется, молодежь выступает в поддержку Палестины и Ливана. Но слишком многое завязано на сотрудничестве с США и Израилем — есть что терять", — уточняет политолог.
Наибольшие неприятности, по его мнению, ждут Сирию. Дамаск и так находится в состоянии войны с Тель-Авивом, территорию страны регулярно обстреливают. Но ситуация там слишком тяжелая, чтобы как-то реагировать.
"Сирия уже вынуждена принимать беженцев, а в нынешних экономических и социальных условиях это способно вызвать коллапс", — подчеркивает Лукьянов.
Даже если наземная операция действительно продлится несколько дней, борьба Израиля с "Хезболлой" — включая авиаудары с одной стороны и ракетные обстрелы с другой — продолжится. Это опасный очаг напряженности в регионе, но пока без угрозы перерастания в более масштабный конфликт.