https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

"Полная ликвидация невозможна". Чем обернется вторжение Израиля в Ливан

"Полная ликвидация невозможна". Чем обернется вторжение Израиля в Ливан - РИА Новости, 01.10.2024

"Полная ликвидация невозможна". Чем обернется вторжение Израиля в Ливан

Минувшей ночью ЦАХАЛ начал наземную операцию в Ливане. Пока заявляют о рейдах в приграничной зоне. О том, какую реакцию это вызвало и какие возможны... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:00

2024-10-01T12:00

2024-10-01T12:09

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Минувшей ночью ЦАХАЛ начал наземную операцию в Ливане. Пока заявляют о рейдах в приграничной зоне. О том, какую реакцию это вызвало и какие возможны последствия, — в материале РИА Новости.Вашингтон дает добро"В соответствии с решениями политического эшелона в несколько часов Армия обороны Израиля приступила к ограниченным, локализованным и целенаправленным рейдам, основанным на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана", — отмечается в официальном сообщении Тель-Авива.В операции, получившей название "Северные стрелы", участвуют подразделения 98-й дивизии, в том числе коммандос, десантники и 7-я бригада. Несколько недель они готовились. Ранее участвовали в боевых действиях в Газе.Поступает информация об ожесточенных боях в Южном Ливане.Вашингтон поддержал Тель-Авив. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сказал, что израильские власти уведомили США об этих планах, а глава Пентагона Ллойд Остин согласился с мнением министра обороны Йоава Галанта о необходимости уничтожения инфраструктуры "Хезболлы" в южной части Ливана.Кроме того, как отмечает Wall Street Journal, Белый дом направил на Ближний Восток дополнительные силы для сдерживания Ирана, увеличив число F-15Е, F-16 и A-10.Тщательная подготовкаНаземные боевые действия прорабатывались израильскими военными и спецслужбами особенно тщательно — очевидно, учли ошибки 7 октября прошлого года и операции в Газе.Ситуация резко обострилась после того, как 17 и 18 сентября в Ливане синхронно взорвались индивидуальные средства связи. Сперва пейджеры, которые, как утверждают СМИ, в "Хезболле" используют для координации действий, затем — рации.Погибли 37 человек, более трех тысяч ранены. Бейрут обвинил Тель-Авив, там от комментариев воздержались.Израильские ВВС нанесли массированные удары по Ливану, "Хезболла" ответила ракетными атаками. В Бейруте, на который сбросили 80 тонн бомб, были убиты многие видные деятели этой группировки, в том числе ее руководитель Хасан Насрулла.По сведениям Reuters, ливанская армия оставила позиции на южной границе без боя."В стране есть очень разнонаправленные тенденции, — отметил в беседе с РИА Новости научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. — Многие обвиняют "Хезболлу" в происходящем. С другой стороны, израильские удары способствуют консолидации общества вокруг этой организации, и новое руководство может этим воспользоваться".На пути к ЛитаниПод ограниченной военной операцией следует понимать выход к реке Литани, продолжает эксперт."Основная цель ЦАХАЛ — уничтожение военной инфраструктуры "Хезболлы". Долгосрочное занятие территории несет в себе очень серьезные риски — нынешнее поколение израильских военачальников, имеющее опыт и Первой и Второй Ливанских войн, прекрасно это понимает. Не говоря уже о том, что полная ликвидация "Хезболлы" как политической силы такими методами невозможна — даже если все пойдет по плану Тель-Авива", — подчеркивает он.Более того, если еще недавно правительство Ливана делало ставку на экономическое сотрудничество с Израилем — например, в развитии газовых месторождений на средиземноморском шельфе, то теперь с этим, скорее всего, покончено.В Израиле отношение к происходящему двоякое. "Недовольны открытием второго фронта немало. Людям не нравится, что гуманитарные цели — освобождение заложников — по сути принесли в жертву политическим интересам — военному разгрому ХАМАС", — отмечает востоковед.Однако израильтяне понимают: "Хезболла" — серьезная угроза. Поэтому операцию в целом поддерживают. "Да, мобилизация рекордная, экономика испытывает колоссальную нагрузку. Но шансов на раскол общества крайне мало", — полагает Лукьянов."Пока не Горбачев"Несмотря на серьезные последствия операции для всего региона, дальнейшая эскалация едва ли возможна."Нынешнюю сдержанную позицию Тегерана, конечно, кто-то воспринимает как предательство. Пезешкиана пока не называют "иранским Горбачевым", но мы наверняка услышим нечто подобное. Для Ирана потеря "Хезболлы" равносильна краху ГДР для Советского Союза", — рассуждает эксперт.Для Турции конфликт в Ливане — еще один инструмент получения внутриполитических очков. За громкой риторикой с угрозами ввести войска ничего не последует.Саудовская Аравия тоже проявит сдержанность, поскольку Эр-Рияд в очень непростом положении. "С одной стороны, нынешнее руководство вынашивает идеи о становлении саудовской нации, и общество там постепенно электризуется, молодежь выступает в поддержку Палестины и Ливана. Но слишком многое завязано на сотрудничестве с США и Израилем — есть что терять", — уточняет политолог.Наибольшие неприятности, по его мнению, ждут Сирию. Дамаск и так находится в состоянии войны с Тель-Авивом, территорию страны регулярно обстреливают. Но ситуация там слишком тяжелая, чтобы как-то реагировать."Сирия уже вынуждена принимать беженцев, а в нынешних экономических и социальных условиях это способно вызвать коллапс", — подчеркивает Лукьянов.Даже если наземная операция действительно продлится несколько дней, борьба Израиля с "Хезболлой" — включая авиаудары с одной стороны и ракетные обстрелы с другой — продолжится. Это опасный очаг напряженности в регионе, но пока без угрозы перерастания в более масштабный конфликт.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975598634.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

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