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ВСУ повредили храм, мемориал и ДК при обстреле белгородского села - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 01.10.2024 (обновлено: 18:06 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/vsu-1975793173.html
ВСУ повредили храм, мемориал и ДК при обстреле белгородского села
ВСУ повредили храм, мемориал и ДК при обстреле белгородского села - РИА Новости, 01.10.2024
ВСУ повредили храм, мемориал и ДК при обстреле белгородского села
Храм, мемориал павшим воинам в 1943 году и дом культуры повреждены в селе Тишанка Волоконовского района в результате артиллерийского обстрела ВСУ,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:05
2024-10-01T18:06
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Храм, мемориал павшим воинам в 1943 году и дом культуры повреждены в селе Тишанка Волоконовского района в результате артиллерийского обстрела ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате вражеского обстрела повреждены Свято-Никольский храм, мемориал "Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году" и Дом культуры. Также посечена кровля в одном частном доме и выбиты стекла у припаркованного возле дома легкового автомобиля", – написал Гладков. Губернатор уточнил, что администрация и оперативные службы продолжают подомовой обход. Волоконовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20240905/khramy-1970911194.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ повредили храм, мемориал и ДК при обстреле белгородского села

Гладков: храм, мемориал и дом культуры повреждены при обстреле ВСУ села Тишанка

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Тишанка Волоконовского района
Последствия обстрела села Тишанка Волоконовского района - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела села Тишанка Волоконовского района
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БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Храм, мемориал павшим воинам в 1943 году и дом культуры повреждены в селе Тишанка Волоконовского района в результате артиллерийского обстрела ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате вражеского обстрела повреждены Свято-Никольский храм, мемориал "Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году" и Дом культуры. Также посечена кровля в одном частном доме и выбиты стекла у припаркованного возле дома легкового автомобиля", – написал Гладков.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Тишанка Волоконовского района
Последствия обстрела села Тишанка Волоконовского района - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела села Тишанка Волоконовского района
Губернатор уточнил, что администрация и оперативные службы продолжают подомовой обход.
Волоконовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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