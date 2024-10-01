СМИ: нападение на Курскую область отвлекло внимание от коррупции в ВСУ
Daily Beast: нападение ВСУ на Курскую область отвлекло внимание от коррупции
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Нападение украинских войск на Курскую область помогло отвлечь внимание от коррупционных скандалов в ВС Украины, сообщает журнал Daily Beast.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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"Открытие нового фронта отвлекло внимание от коррупционных скандалов, с которыми столкнулись военные Киева", - пишет издание со ссылкой на украинского солдата батальона территориальной обороны.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 1 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,2 тысячи военных, 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.