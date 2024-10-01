Рейтинг@Mail.ru
СМИ: нападение на Курскую область отвлекло внимание от коррупции в ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/vsu-1975782571.html
СМИ: нападение на Курскую область отвлекло внимание от коррупции в ВСУ
СМИ: нападение на Курскую область отвлекло внимание от коррупции в ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
СМИ: нападение на Курскую область отвлекло внимание от коррупции в ВСУ
Нападение украинских войск на Курскую область помогло отвлечь внимание от коррупционных скандалов в ВС Украины, сообщает журнал Daily Beast. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:27
2024-10-01T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967267163_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_198158fd78227515913c8e34e41ad607.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Нападение украинских войск на Курскую область помогло отвлечь внимание от коррупционных скандалов в ВС Украины, сообщает журнал Daily Beast. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. "Открытие нового фронта отвлекло внимание от коррупционных скандалов, с которыми столкнулись военные Киева", - пишет издание со ссылкой на украинского солдата батальона территориальной обороны. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 1 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,2 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240817/ataka-1966722652.html
https://ria.ru/20240824/uilkerson-1968247043.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967267163_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d933f9057f8f447fb82eb34f879b3cc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
СМИ: нападение на Курскую область отвлекло внимание от коррупции в ВСУ

Daily Beast: нападение ВСУ на Курскую область отвлекло внимание от коррупции

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Нападение украинских войск на Курскую область помогло отвлечь внимание от коррупционных скандалов в ВС Украины, сообщает журнал Daily Beast.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
В США раскрыли новые подробности атаки ВСУ на Курскую область
17 августа, 04:54
"Открытие нового фронта отвлекло внимание от коррупционных скандалов, с которыми столкнулись военные Киева", - пишет издание со ссылкой на украинского солдата батальона территориальной обороны.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 1 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,2 тысячи военных, 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
"Путин разберется". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
24 августа, 15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала