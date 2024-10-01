https://ria.ru/20241001/vsu-1975782571.html

СМИ: нападение на Курскую область отвлекло внимание от коррупции в ВСУ

СМИ: нападение на Курскую область отвлекло внимание от коррупции в ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024

СМИ: нападение на Курскую область отвлекло внимание от коррупции в ВСУ

Нападение украинских войск на Курскую область помогло отвлечь внимание от коррупционных скандалов в ВС Украины, сообщает журнал Daily Beast. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:27

2024-10-01T17:27

2024-10-01T17:27

специальная военная операция на украине

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курская область

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владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Нападение украинских войск на Курскую область помогло отвлечь внимание от коррупционных скандалов в ВС Украины, сообщает журнал Daily Beast. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. "Открытие нового фронта отвлекло внимание от коррупционных скандалов, с которыми столкнулись военные Киева", - пишет издание со ссылкой на украинского солдата батальона территориальной обороны. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 1 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,2 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240817/ataka-1966722652.html

https://ria.ru/20240824/uilkerson-1968247043.html

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в мире, россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, служба безопасности украины