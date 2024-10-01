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СМИ узнали о состоящих в преступных группировках командирах ВСУ
СМИ узнали о состоящих в преступных группировках командирах ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
СМИ узнали о состоящих в преступных группировках командирах ВСУ
Ряд командиров ВСУ состоят в организованных преступных группировках и стремятся получить личную выгоду от конфликта, пишет журнал Daily Beast со ссылкой на... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:21
2024-10-01T14:21
2024-10-01T14:21
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ряд командиров ВСУ состоят в организованных преступных группировках и стремятся получить личную выгоду от конфликта, пишет журнал Daily Beast со ссылкой на неназванных украинских военных. "Некоторые командиры - это члены организованных преступных группировок", - говорится в сообщении издания. По словам украинских солдат, на которых ссылается журнал, такие командиры используют конфликт с целью получения личной материальной выгоды.
https://ria.ru/20240911/cnn-1971996555.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Специальная военная операция на Украине
СМИ узнали о состоящих в преступных группировках командирах ВСУ
Daily Beast: ряд командиров ВСУ состоят в организованных преступных группировках