https://ria.ru/20241001/vsu-1975726806.html

СМИ узнали о состоящих в преступных группировках командирах ВСУ

СМИ узнали о состоящих в преступных группировках командирах ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024

СМИ узнали о состоящих в преступных группировках командирах ВСУ

Ряд командиров ВСУ состоят в организованных преступных группировках и стремятся получить личную выгоду от конфликта, пишет журнал Daily Beast со ссылкой на... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:21

2024-10-01T14:21

2024-10-01T14:21

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ряд командиров ВСУ состоят в организованных преступных группировках и стремятся получить личную выгоду от конфликта, пишет журнал Daily Beast со ссылкой на неназванных украинских военных. "Некоторые командиры - это члены организованных преступных группировок", - говорится в сообщении издания. По словам украинских солдат, на которых ссылается журнал, такие командиры используют конфликт с целью получения личной материальной выгоды.

https://ria.ru/20240911/cnn-1971996555.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина