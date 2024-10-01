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СМИ узнали о состоящих в преступных группировках командирах ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/vsu-1975726806.html
СМИ узнали о состоящих в преступных группировках командирах ВСУ
СМИ узнали о состоящих в преступных группировках командирах ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
СМИ узнали о состоящих в преступных группировках командирах ВСУ
Ряд командиров ВСУ состоят в организованных преступных группировках и стремятся получить личную выгоду от конфликта, пишет журнал Daily Beast со ссылкой на... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:21
2024-10-01T14:21
в мире
вооруженные силы украины
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ряд командиров ВСУ состоят в организованных преступных группировках и стремятся получить личную выгоду от конфликта, пишет журнал Daily Beast со ссылкой на неназванных украинских военных. "Некоторые командиры - это члены организованных преступных группировок", - говорится в сообщении издания. По словам украинских солдат, на которых ссылается журнал, такие командиры используют конфликт с целью получения личной материальной выгоды.
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в мире, вооруженные силы украины, украина
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Специальная военная операция на Украине
СМИ узнали о состоящих в преступных группировках командирах ВСУ

Daily Beast: ряд командиров ВСУ состоят в организованных преступных группировках

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ряд командиров ВСУ состоят в организованных преступных группировках и стремятся получить личную выгоду от конфликта, пишет журнал Daily Beast со ссылкой на неназванных украинских военных.
"Некоторые командиры - это члены организованных преступных группировок", - говорится в сообщении издания.
По словам украинских солдат, на которых ссылается журнал, такие командиры используют конфликт с целью получения личной материальной выгоды.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
СМИ рассказали, кого "преступный" батальон ВСУ хочет взять в свои ряды
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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