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Военные ВСУ жалуются на невозможные задачи от руководства, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 01.10.2024 (обновлено: 14:39 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/vsu-1975720933.html
Военные ВСУ жалуются на невозможные задачи от руководства, пишут СМИ
Военные ВСУ жалуются на невозможные задачи от руководства, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Военные ВСУ жалуются на невозможные задачи от руководства, пишут СМИ
Военные ВСУ жалуются на то, что их отправляют в самоубийственные миссии, пишет журнал Daily Beast. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:55
2024-10-01T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
сво
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Военные ВСУ жалуются на то, что их отправляют в самоубийственные миссии, пишет журнал Daily Beast.Как отмечает издание со ссылкой на украинских солдат, у них недостает техники и оружия, при этом им приказывают выполнять "невозможные" задания."Мужчин направляют на то, что они описывают как самоубийственные миссии", - говорится в сообщении.Отмечается, что украинские командиры приказывают военным атаковать российские силы, но не дают им необходимое для этого вооружение.По данным издания, применение подобной тактики приводит к тому, что некоторые батальоны ВСУ отказываются выполнять приказы.Ранее генеральный штаб ВСУ заявил, что из-за превосходства российской армии в живой силе и технике ситуация на всей линии фронта остается сложной.
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в мире, вооруженные силы украины, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, СВО
Военные ВСУ жалуются на невозможные задачи от руководства, пишут СМИ

Daily Beast: военные ВСУ жалуются, что их отправляют на самоубийственные миссии

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный под Часовым Яром
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный под Часовым Яром. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Военные ВСУ жалуются на то, что их отправляют в самоубийственные миссии, пишет журнал Daily Beast.
Как отмечает издание со ссылкой на украинских солдат, у них недостает техники и оружия, при этом им приказывают выполнять "невозможные" задания.
"Мужчин направляют на то, что они описывают как самоубийственные миссии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские командиры приказывают военным атаковать российские силы, но не дают им необходимое для этого вооружение.
По данным издания, применение подобной тактики приводит к тому, что некоторые батальоны ВСУ отказываются выполнять приказы.
Ранее генеральный штаб ВСУ заявил, что из-за превосходства российской армии в живой силе и технике ситуация на всей линии фронта остается сложной.
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