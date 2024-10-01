https://ria.ru/20241001/vsu-1975720933.html

Военные ВСУ жалуются на невозможные задачи от руководства, пишут СМИ

Военные ВСУ жалуются на невозможные задачи от руководства, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

Военные ВСУ жалуются на невозможные задачи от руководства, пишут СМИ

Военные ВСУ жалуются на то, что их отправляют в самоубийственные миссии, пишет журнал Daily Beast. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:55

2024-10-01T13:55

2024-10-01T14:39

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970525723_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_85dad987eccee00a376ae28d8a1cb668.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Военные ВСУ жалуются на то, что их отправляют в самоубийственные миссии, пишет журнал Daily Beast.Как отмечает издание со ссылкой на украинских солдат, у них недостает техники и оружия, при этом им приказывают выполнять "невозможные" задания."Мужчин направляют на то, что они описывают как самоубийственные миссии", - говорится в сообщении.Отмечается, что украинские командиры приказывают военным атаковать российские силы, но не дают им необходимое для этого вооружение.По данным издания, применение подобной тактики приводит к тому, что некоторые батальоны ВСУ отказываются выполнять приказы.Ранее генеральный штаб ВСУ заявил, что из-за превосходства российской армии в живой силе и технике ситуация на всей линии фронта остается сложной.

https://ria.ru/20241001/oon-1975677014.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, сво