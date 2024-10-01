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При ударе ВСУ по библиотеке в Запорожской области погиб человек
При ударе ВСУ по библиотеке в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 01.10.2024
При ударе ВСУ по библиотеке в Запорожской области погиб человек
Один человек погиб и двое ранены в результате удара украинских войск по зданию библиотеки в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:05
2024-10-01T13:05
2024-10-01T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Один человек погиб и двое ранены в результате удара украинских войск по зданию библиотеки в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "В результате прямого попадания снаряда бандеровцев в здание библиотеки убит 31-летний местный мирный житель. Как минимум два человека пострадали: 72-летний пенсионер и работница библиотеки", - написал Рогов.По его словам, пострадавшие получили осколочные ранения, переломы и контузии. "После прилёта вражеского снаряда пострадал фасад городской больницы", - добавил Рогов. По его словам, враг бил по городской больнице и библиотеке прицельным артиллерийским огнем.
https://ria.ru/20241001/vsu-1975658906.html
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запорожская область, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
При ударе ВСУ по библиотеке в Запорожской области погиб человек
Рогов: при ударе ВСУ по библиотеке в Каменке-Днепровской погиб мирный житель