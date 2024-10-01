https://ria.ru/20241001/vsu-1975708415.html

При ударе ВСУ по библиотеке в Запорожской области погиб человек

При ударе ВСУ по библиотеке в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 01.10.2024

При ударе ВСУ по библиотеке в Запорожской области погиб человек

Один человек погиб и двое ранены в результате удара украинских войск по зданию библиотеки в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:05

2024-10-01T13:05

2024-10-01T13:05

специальная военная операция на украине

запорожская область

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Один человек погиб и двое ранены в результате удара украинских войск по зданию библиотеки в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "В результате прямого попадания снаряда бандеровцев в здание библиотеки убит 31-летний местный мирный житель. Как минимум два человека пострадали: 72-летний пенсионер и работница библиотеки", - написал Рогов.По его словам, пострадавшие получили осколочные ранения, переломы и контузии. "После прилёта вражеского снаряда пострадал фасад городской больницы", - добавил Рогов. По его словам, враг бил по городской больнице и библиотеке прицельным артиллерийским огнем.

https://ria.ru/20241001/vsu-1975658906.html

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запорожская область, россия, владимир рогов