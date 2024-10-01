https://ria.ru/20241001/vsu-1975692559.html

ВСУ потеряли до 95 военных в Харьковской области

ВСУ потеряли до 95 военных в Харьковской области - РИА Новости, 01.10.2024

ВСУ потеряли до 95 военных в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:07

2024-10-01T12:07

2024-10-01T12:07

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Противник потерял до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240807/sever-1964635177.html

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в мире, россия, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины