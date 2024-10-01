https://ria.ru/20241001/vsu-1975692559.html
ВСУ потеряли до 95 военных в Харьковской области
ВСУ потеряли до 95 военных в Харьковской области - РИА Новости, 01.10.2024
ВСУ потеряли до 95 военных в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:07
2024-10-01T12:07
2024-10-01T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971619479_0:66:1673:1007_1920x0_80_0_0_509e180d1f4f423ffff5eafc33898739.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Противник потерял до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240807/sever-1964635177.html
россия
харьковская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971619479_127:0:1559:1074_1920x0_80_0_0_cd86b0483b600c3cc47d38bdf00de442.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 95 военных в Харьковской области
МО РФ: ВСУ потеряли до 95 военных в Харьковской области
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.