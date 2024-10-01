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ВСУ потеряли до 95 военных в Харьковской области - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/vsu-1975692559.html
ВСУ потеряли до 95 военных в Харьковской области
ВСУ потеряли до 95 военных в Харьковской области - РИА Новости, 01.10.2024
ВСУ потеряли до 95 военных в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:07
2024-10-01T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Противник потерял до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240807/sever-1964635177.html
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в мире, россия, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 95 военных в Харьковской области

МО РФ: ВСУ потеряли до 95 военных в Харьковской области

© РИА НовостиРоссийские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ в районе Грушевки в Харьковской области
Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ в районе Грушевки в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости
Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ в районе Грушевки в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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