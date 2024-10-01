"Смертельная опасность": на Западе рассказали, до чего дошли ВСУ
Меркурис: ВСУ подвергаются смертельной опасности из-за дефицита бронетехники
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ВСУ подвергаются серьезной опасности из-за недостатка военной техники, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"У украинцев есть еще одна проблема, связанная с нехваткой бронетехники. Многие из военнослужащих участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях, подвергаясь смертельной опасности из-за российских беспилотников, артиллерии и авиаударов", — отметил он.
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По словам аналитика, дисбаланс между двумя армиями в технике и вооружениях приводит к тяжелым и невосполнимым потерям для ВСУ.
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"Украина истекает кровью", — констатировал он.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что украинская армия за одни сутки потеряла 630 военнослужащих и две боевые бронемашины "Козак".
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.