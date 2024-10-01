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"Смертельная опасность": на Западе рассказали, до чего дошли ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
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09:47 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/vsu-1975658906.html
"Смертельная опасность": на Западе рассказали, до чего дошли ВСУ
"Смертельная опасность": на Западе рассказали, до чего дошли ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
"Смертельная опасность": на Западе рассказали, до чего дошли ВСУ
ВСУ подвергаются серьезной опасности из-за недостатка военной техники, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:47
2024-10-01T09:47
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ВСУ подвергаются серьезной опасности из-за недостатка военной техники, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."У украинцев есть еще одна проблема, связанная с нехваткой бронетехники. Многие из военнослужащих участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях, подвергаясь смертельной опасности из-за российских беспилотников, артиллерии и авиаударов", — отметил он.По словам аналитика, дисбаланс между двумя армиями в технике и вооружениях приводит к тяжелым и невосполнимым потерям для ВСУ."Украина истекает кровью", — констатировал он.Накануне Министерство обороны России сообщило, что украинская армия за одни сутки потеряла 630 военнослужащих и две боевые бронемашины "Козак".Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240929/svo-1975324611.html
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"Смертельная опасность": на Западе рассказали, до чего дошли ВСУ

Меркурис: ВСУ подвергаются смертельной опасности из-за дефицита бронетехники

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ВСУ подвергаются серьезной опасности из-за недостатка военной техники, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"У украинцев есть еще одна проблема, связанная с нехваткой бронетехники. Многие из военнослужащих участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях, подвергаясь смертельной опасности из-за российских беспилотников, артиллерии и авиаударов", — отметил он.
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По словам аналитика, дисбаланс между двумя армиями в технике и вооружениях приводит к тяжелым и невосполнимым потерям для ВСУ.
«
"Украина истекает кровью", — констатировал он.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что украинская армия за одни сутки потеряла 630 военнослужащих и две боевые бронемашины "Козак".
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗападУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияКиевМоскваНАТО
 
 
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