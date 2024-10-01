https://ria.ru/20241001/vsu-1975658906.html

"Смертельная опасность": на Западе рассказали, до чего дошли ВСУ

"Смертельная опасность": на Западе рассказали, до чего дошли ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024

"Смертельная опасность": на Западе рассказали, до чего дошли ВСУ

ВСУ подвергаются серьезной опасности из-за недостатка военной техники, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:47

2024-10-01T09:47

2024-10-01T09:47

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ВСУ подвергаются серьезной опасности из-за недостатка военной техники, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."У украинцев есть еще одна проблема, связанная с нехваткой бронетехники. Многие из военнослужащих участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях, подвергаясь смертельной опасности из-за российских беспилотников, артиллерии и авиаударов", — отметил он.По словам аналитика, дисбаланс между двумя армиями в технике и вооружениях приводит к тяжелым и невосполнимым потерям для ВСУ."Украина истекает кровью", — констатировал он.Накануне Министерство обороны России сообщило, что украинская армия за одни сутки потеряла 630 военнослужащих и две боевые бронемашины "Козак".Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240929/svo-1975324611.html

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