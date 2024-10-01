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Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.10.2024
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 96 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T01:14
2024-10-01T01:14
2024-10-01T01:14
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 96 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на донецком направлении. Девятнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 96 боеприпасов. По данным представительства, в результате обстрелов погиб один подросток 2007 года рождения, еще девять человек пострадали, в том числе трое детей. В предыдущие сутки было зафиксировано 35 обстрелов.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили 96 боеприпасов по территории ДНР
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 96 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Двадцать девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины
- ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на донецком направлении. Девятнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что всего было выпущено 96 боеприпасов.
По данным представительства, в результате обстрелов погиб один подросток 2007 года рождения, еще девять человек пострадали, в том числе трое детей.
В предыдущие сутки было зафиксировано 35 обстрелов.