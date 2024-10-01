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Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.10.2024

Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 96 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T01:14

2024-10-01T01:14

2024-10-01T01:14

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 96 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на донецком направлении. Девятнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 96 боеприпасов. По данным представительства, в результате обстрелов погиб один подросток 2007 года рождения, еще девять человек пострадали, в том числе трое детей. В предыдущие сутки было зафиксировано 35 обстрелов.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975622563.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк