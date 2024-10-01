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"К моменту поставки". В США сделали тревожное предупреждение Киеву - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:36 01.10.2024 (обновлено: 14:34 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/vooruzhenie-1975639143.html
"К моменту поставки". В США сделали тревожное предупреждение Киеву
"К моменту поставки". В США сделали тревожное предупреждение Киеву - РИА Новости, 01.10.2024
"К моменту поставки". В США сделали тревожное предупреждение Киеву
Поставляемые ВСУ западные системы вооружения стремительно устаревают на фоне многочисленных военных инноваций, которые были разработаны в ходе украинского... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T05:36
2024-10-01T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Поставляемые ВСУ западные системы вооружения стремительно устаревают на фоне многочисленных военных инноваций, которые были разработаны в ходе украинского конфликта, сообщает журнал Atlantic."Скорость инноваций на поле боя сделала некоторые долгожданные западные системы вооружения практически устаревшими к моменту их поставки", — говорится в сообщении.Авторы статьи отмечают, что любые разработки ВСУ в кратчайшие сроки встречают отпор со стороны России, а инновации создаются такими темпами, что обходят запоздалую оборонную промышленность США и НАТО. Журналисты приводят в пример ракетные установки HIMARS, эффективность которых продолжает значительно снижаться в ходе конфликта.На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. Глава Госдепа Энтони Блинкен уточнил, что в него войдут боеприпасы, в том числе кассетные, для артиллерии и РСЗО HIMARS, ракеты для Javelin и противотанковые ракеты. Кроме того, Байден говорил, что решил передать Киеву дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975622563.html
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в мире, украина, сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины
"К моменту поставки". В США сделали тревожное предупреждение Киеву

The Atlantic: западное вооружение ВСУ не успевает за военными инновациями

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Поставляемые ВСУ западные системы вооружения стремительно устаревают на фоне многочисленных военных инноваций, которые были разработаны в ходе украинского конфликта, сообщает журнал Atlantic.
"Скорость инноваций на поле боя сделала некоторые долгожданные западные системы вооружения практически устаревшими к моменту их поставки", — говорится в сообщении.
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Авторы статьи отмечают, что любые разработки ВСУ в кратчайшие сроки встречают отпор со стороны России, а инновации создаются такими темпами, что обходят запоздалую оборонную промышленность США и НАТО. Журналисты приводят в пример ракетные установки HIMARS, эффективность которых продолжает значительно снижаться в ходе конфликта.
На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. Глава Госдепа Энтони Блинкен уточнил, что в него войдут боеприпасы, в том числе кассетные, для артиллерии и РСЗО HIMARS, ракеты для Javelin и противотанковые ракеты. Кроме того, Байден говорил, что решил передать Киеву дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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