Рейтинг@Mail.ru
Вологодчина отправила 180 кубометров пиломатериалов в Белгородскую область - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
20:18 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/vologda-1975815006.html
Вологодчина отправила 180 кубометров пиломатериалов в Белгородскую область
Вологодчина отправила 180 кубометров пиломатериалов в Белгородскую область - РИА Новости, 01.10.2024
Вологодчина отправила 180 кубометров пиломатериалов в Белгородскую область
Вологодчина направила по поручению губернатора Георгия Филимонова 180 кубометров пиломатериалов на восстановление объектов Белгородской области, сообщает... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:18
2024-10-01T20:18
вологодская область
вологодская область
белгородская область
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Вологодчина направила по поручению губернатора Георгия Филимонова 180 кубометров пиломатериалов на восстановление объектов Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента."Ко мне обратился наш давний соратник - руководитель Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александр Сидякин по вопросу оказания помощи Грайворонскому району Белгородской области. Мы не могли не откликнуться. Отправили 180 кубометров пиломатериалов на восстановление объектов народного хозяйства Белгородчины", - цитирует пресс-служба Филимонова.Он напомнил, что Вологодская область регулярно помогает Белгородской области, отправляя гуманитарные конвои и принимая на своей территории юных белгородцев.Кроме того, регулярно осуществляются поставки гумпомощи и в другие регионы России, пострадавшие от атак ВСУ.Так, более 30 машин с гуманитарной помощью было отправлено из Вологодской области в Курскую. Это пиломатериалы, предметы первой необходимости, продукты питания, медикаменты, постельное белье, средства гигиены, вода и детские вещи.Область продолжает оказывать поддержку и городу-побратиму Алчевску в ЛНР. С 2022 года при участии вологодских специалистов ведутся работы по восстановлению городских объектов инфраструктуры. Суммарно за два года удалось привести в порядок 129 объектов Алчевска.
https://ria.ru/20241001/zhestyannikov-1975743256.html
вологодская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_d3189dd2a36759b3f7c6a96f5eb0bfae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, белгородская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Белгородская область, Георгий Филимонов

Вологодчина отправила 180 кубометров пиломатериалов в Белгородскую область

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Георгий Филимонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Вологодчина направила по поручению губернатора Георгия Филимонова 180 кубометров пиломатериалов на восстановление объектов Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Ко мне обратился наш давний соратник - руководитель Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александр Сидякин по вопросу оказания помощи Грайворонскому району Белгородской области. Мы не могли не откликнуться. Отправили 180 кубометров пиломатериалов на восстановление объектов народного хозяйства Белгородчины", - цитирует пресс-служба Филимонова.
Он напомнил, что Вологодская область регулярно помогает Белгородской области, отправляя гуманитарные конвои и принимая на своей территории юных белгородцев.
Кроме того, регулярно осуществляются поставки гумпомощи и в другие регионы России, пострадавшие от атак ВСУ.
Так, более 30 машин с гуманитарной помощью было отправлено из Вологодской области в Курскую. Это пиломатериалы, предметы первой необходимости, продукты питания, медикаменты, постельное белье, средства гигиены, вода и детские вещи.
Область продолжает оказывать поддержку и городу-побратиму Алчевску в ЛНР. С 2022 года при участии вологодских специалистов ведутся работы по восстановлению городских объектов инфраструктуры. Суммарно за два года удалось привести в порядок 129 объектов Алчевска.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Жестянников: Вологодская область продолжит оказывать помощь ЛНР
Вчера, 15:03
 
Вологодская областьВологодская областьБелгородская областьГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала