https://ria.ru/20241001/vologda-1975815006.html

Вологодчина отправила 180 кубометров пиломатериалов в Белгородскую область

Вологодчина отправила 180 кубометров пиломатериалов в Белгородскую область - РИА Новости, 01.10.2024

Вологодчина отправила 180 кубометров пиломатериалов в Белгородскую область

Вологодчина направила по поручению губернатора Георгия Филимонова 180 кубометров пиломатериалов на восстановление объектов Белгородской области, сообщает... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:18

2024-10-01T20:18

2024-10-01T20:18

вологодская область

вологодская область

белгородская область

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Вологодчина направила по поручению губернатора Георгия Филимонова 180 кубометров пиломатериалов на восстановление объектов Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента."Ко мне обратился наш давний соратник - руководитель Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александр Сидякин по вопросу оказания помощи Грайворонскому району Белгородской области. Мы не могли не откликнуться. Отправили 180 кубометров пиломатериалов на восстановление объектов народного хозяйства Белгородчины", - цитирует пресс-служба Филимонова.Он напомнил, что Вологодская область регулярно помогает Белгородской области, отправляя гуманитарные конвои и принимая на своей территории юных белгородцев.Кроме того, регулярно осуществляются поставки гумпомощи и в другие регионы России, пострадавшие от атак ВСУ.Так, более 30 машин с гуманитарной помощью было отправлено из Вологодской области в Курскую. Это пиломатериалы, предметы первой необходимости, продукты питания, медикаменты, постельное белье, средства гигиены, вода и детские вещи.Область продолжает оказывать поддержку и городу-побратиму Алчевску в ЛНР. С 2022 года при участии вологодских специалистов ведутся работы по восстановлению городских объектов инфраструктуры. Суммарно за два года удалось привести в порядок 129 объектов Алчевска.

https://ria.ru/20241001/zhestyannikov-1975743256.html

вологодская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, белгородская область, георгий филимонов