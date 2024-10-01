https://ria.ru/20241001/voennyy-1975783911.html
Бывший военнослужащий ВСУ рассказал, как бежал в Германию
Бывший военнослужащий ВСУ рассказал, как бежал в Германию - РИА Новости, 01.10.2024
Бывший военнослужащий ВСУ рассказал, как бежал в Германию
Бывший военнослужащий ВСУ Александр Лысенко рассказал РИА Новости, что бежал в Германию во время обучения в Польше в качестве члена экипажа танка Leopard. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:08
2024-10-01T17:08
2024-10-01T17:29
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БЕРЛИН, 1 окт — РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ Александр Лысенко рассказал РИА Новости, что бежал в Германию во время обучения в Польше в качестве члена экипажа танка Leopard. Александра после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего. По его словам, план побега он продумывал с того момента, как узнал, что поедет в другую страну. Первоначально военнослужащий 2000 года рождения планировал бежать во время остановки автобуса по дороге на польский полигон, но отказался от этого плана из-за охраны, которая была к ним приставлена. Военный центр находился в городе, чем и воспользовался Александр. "Я дождался момента, прям перед окнами, перед этими казармами, перед всем просто втупую побежал уже до забора, залез на дерево, перелез забор с колючей проволокой, пробежал лес, поле и ещё один лес и меня один человек, с которым я познакомился в интернете, это такая рискованная авантюра была, но забрал. Мы просто поехали в Германию", - сказал собеседник агентства. По его словам, для побега он выбрал Германию, так как страна не выдаёт беженцев. Прибыв в Польшу, Лысенко начал узнавать в местных чатах, как можно легализоваться в Германии, и нашел человека, который пообещал помочь. После побега сослуживцы "прикрыли" Александра на вечернем построении, рассказал он. "В восемь вечера было построение, они (сослуживцы - ред.) сказали, типа подыграли, что я вроде как есть. То есть все думали, что я на построении был, и начали искать меня только с утра", - добавил Лысенко.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html
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в мире, германия, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Польша
Бывший военнослужащий ВСУ рассказал, как бежал в Германию
Экс-военный ВСУ бежал в Германию с учений в Польше на танках Leopard
БЕРЛИН, 1 окт — РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ Александр Лысенко рассказал РИА Новости, что бежал в Германию во время обучения в Польше в качестве члена экипажа танка Leopard.
Александра после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего. По его словам, план побега он продумывал с того момента, как узнал, что поедет в другую страну. Первоначально военнослужащий 2000 года рождения планировал бежать во время остановки автобуса по дороге на польский полигон, но отказался от этого плана из-за охраны, которая была к ним приставлена. Военный центр находился в городе, чем и воспользовался Александр.
"Я дождался момента, прям перед окнами, перед этими казармами, перед всем просто втупую побежал уже до забора, залез на дерево, перелез забор с колючей проволокой, пробежал лес, поле и ещё один лес и меня один человек, с которым я познакомился в интернете, это такая рискованная авантюра была, но забрал. Мы просто поехали в Германию", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для побега он выбрал Германию, так как страна не выдаёт беженцев. Прибыв в Польшу, Лысенко начал узнавать в местных чатах, как можно легализоваться в Германии, и нашел человека, который пообещал помочь.
После побега сослуживцы "прикрыли" Александра на вечернем построении, рассказал он.
"В восемь вечера было построение, они (сослуживцы - ред.) сказали, типа подыграли, что я вроде как есть. То есть все думали, что я на построении был, и начали искать меня только с утра", - добавил Лысенко.