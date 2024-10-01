https://ria.ru/20241001/vkontakte-1975747519.html

Пользователи ВКонтакте смогут изучить русский жестовый язык

Пользователи ВКонтакте смогут изучить русский жестовый язык - РИА Новости, 01.10.2024

Пользователи ВКонтакте смогут изучить русский жестовый язык

Социальная сеть запустила инклюзивные инициативы ко Дню жестовых языков и Дню глухих. Пользователи могут обучиться русскому жестовому языку и посмотреть серию... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:31

2024-10-01T15:31

2024-10-01T15:31

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Социальная сеть запустила инклюзивные инициативы ко Дню жестовых языков и Дню глухих. Пользователи могут обучиться русскому жестовому языку и посмотреть серию роликов о правильном общении с глухими и слабослышащими людьми. Проекты призваны помочь преодолеть барьер в общении с людьми с нарушениями слуха.Популярные слова и словосочетания русского жестового языка можно изучить с помощью чат-бота сообщества "Благотворительность ВКонтакте". Спикером в видеоуроках выступила Катерина Кононенко, переводчица с русского жестового языка. Пользователи научатся простым фразам на РЖЯ, например "Как дела?", смогут узнать, как предложить помощь, и использовать сленговые выражения. За просмотр уроков и выполнение проверочных заданий пользователи получат набор стикеров "Квип в городе глухих". Бурундук Квип показывает слова "Краш", "Кринж" и другой сленг. Обучение можно будет пройти до 17 октября."Такие проекты помогают находить общий язык — и это качественно улучшает жизнь всем в обществе. Больше людей смогут общаться с глухими и слабослышащими в бытовых ситуациях: сказать спасибо таксисту, помочь прохожему на улице. В то же время люди с нарушениями слуха чувствуют себя спокойнее и увереннее, когда их понимают, и проще интегрируются в общество", — отметила руководитель направления "Благотворительность ВКонтакте" Екатерина Кочнева.Команда VK Клипов подготовила серию коротких видео о правильном общении с глухими и слабослышащими людьми. Каждый ролик посвящён ключевым аспектам, которые делают коммуникацию приятной и комфортной. Например, пользователи узнают о корректных терминах, правильном визуальном контакте и артикуляции. Среди спикеров — переводчица с русского жестового языка Маргарита Старцева.Проект VK Education к событию перевёл образовательный онлайн-курс об инструментах SMM и digital-маркетинга на русский жестовый язык. Курс бесплатный и полностью адаптирован для людей с нарушениями слуха. Курс доступен по ссылке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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