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Ганчев рассказал об освобожденном российскими военными селе Вишневое - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 01.10.2024 (обновлено: 16:11 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/vishnevoe-1975759072.html
Ганчев рассказал об освобожденном российскими военными селе Вишневое
Ганчев рассказал об освобожденном российскими военными селе Вишневое - РИА Новости, 01.10.2024
Ганчев рассказал об освобожденном российскими военными селе Вишневое
Вишневое стало первым освобожденным Вооруженными силами РФ селом в Изюмском районе Харьковской области, там сейчас идут бои, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:07
2024-10-01T16:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
изюм (город)
виталий ганчев
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Вишневое стало первым освобожденным Вооруженными силами РФ селом в Изюмском районе Харьковской области, там сейчас идут бои, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий ГанчевРанее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Вишневое в Харьковской области."Это первый освобождённый населённый пункт Изюмского района. Наша администрация пока не имеет доступа в эту часть нашего региона, там идут активные бои", - сообщил агентству Ганчев.
харьковская область
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вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, изюм (город), виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Изюм (город), Виталий Ганчев
Ганчев рассказал об освобожденном российскими военными селе Вишневое

Ганчев: Вишневое стало первым освобожденным ВС РФ селом в Изюмском районе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Вишневое стало первым освобожденным Вооруженными силами РФ селом в Изюмском районе Харьковской области, там сейчас идут бои, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Вишневое в Харьковской области.
"Это первый освобождённый населённый пункт Изюмского района. Наша администрация пока не имеет доступа в эту часть нашего региона, там идут активные бои", - сообщил агентству Ганчев.
© ИнфографикаОсвобожденное село Вишневое в Харьковской области
Освобожденное село Вишневое в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Вишневое в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьИзюм (город)Виталий Ганчев
 
 
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