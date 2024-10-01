https://ria.ru/20241001/vishnevoe-1975759072.html
Ганчев рассказал об освобожденном российскими военными селе Вишневое
Ганчев рассказал об освобожденном российскими военными селе Вишневое - РИА Новости, 01.10.2024
Ганчев рассказал об освобожденном российскими военными селе Вишневое
Вишневое стало первым освобожденным Вооруженными силами РФ селом в Изюмском районе Харьковской области, там сейчас идут бои, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:07
2024-10-01T16:07
2024-10-01T16:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
изюм (город)
виталий ганчев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000182_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f83ac62e519a8c08188dc3b4e5ac5b8c.jpg
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Вишневое стало первым освобожденным Вооруженными силами РФ селом в Изюмском районе Харьковской области, там сейчас идут бои, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий ГанчевРанее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Вишневое в Харьковской области."Это первый освобождённый населённый пункт Изюмского района. Наша администрация пока не имеет доступа в эту часть нашего региона, там идут активные бои", - сообщил агентству Ганчев.
харьковская область
изюм (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000182_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_398f5ad577e26f5999bd3d7e4a965e1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, изюм (город), виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Изюм (город), Виталий Ганчев
Ганчев рассказал об освобожденном российскими военными селе Вишневое
Ганчев: Вишневое стало первым освобожденным ВС РФ селом в Изюмском районе
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Вишневое стало первым освобожденным Вооруженными силами РФ селом в Изюмском районе Харьковской области, там сейчас идут бои, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Вишневое в Харьковской области.
"Это первый освобождённый населённый пункт Изюмского района. Наша администрация пока не имеет доступа в эту часть нашего региона, там идут активные бои", - сообщил агентству Ганчев.