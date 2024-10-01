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Ганчев рассказал об освобожденном российскими военными селе Вишневое

Ганчев рассказал об освобожденном российскими военными селе Вишневое - РИА Новости, 01.10.2024

Ганчев рассказал об освобожденном российскими военными селе Вишневое

Вишневое стало первым освобожденным Вооруженными силами РФ селом в Изюмском районе Харьковской области, там сейчас идут бои, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:07

2024-10-01T16:07

2024-10-01T16:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

изюм (город)

виталий ганчев

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Вишневое стало первым освобожденным Вооруженными силами РФ селом в Изюмском районе Харьковской области, там сейчас идут бои, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий ГанчевРанее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Вишневое в Харьковской области."Это первый освобождённый населённый пункт Изюмского района. Наша администрация пока не имеет доступа в эту часть нашего региона, там идут активные бои", - сообщил агентству Ганчев.

харьковская область

изюм (город)

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, изюм (город), виталий ганчев