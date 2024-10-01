Венгрия хочет помочь наладить диалог между Россией, США и Китаем
Сийярто: Венгрия хочет наладить диалог между Россией, США и Китаем
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 1 окт - РИА Новости. Венгрия хотела бы помочь наладить диалог между Россией, США, а также между Штатами и Китаем во избежание повторного разделения мира на блоки, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Малые государства могут помочь большим, выстраивая мосты. Для нас то, что Россия и Америка не могут разговаривать друг с другом - это риск, торговая война между США и Китаем - тоже риск для нас. Причина в том, что США - первый для нас торговый партнер вне ЕС на западе, а Китай - на востоке... Я верю, что мы можем помочь большим странам возобновить диалог", - сказал Сийярто, выступая на форуме "Берлинский глобальный диалог". Его выступление транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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По его словам, у Венгрии есть "величайшая роскошь - политическая стабильность", благодаря которой венгерское правительство "может делать то, что говорит, и говорить то, что думает".
Сийярто также отметил, что Венгрии удалось добиться статуса центра в "зоне торгово-экономического сотрудничества Берлин-Пекин-Сеул", поскольку на территории страны находятся заводы трех крупнейших брендов немецких автомобилей и пяти крупнейших производителей китайских и корейских электроаккумуляторов.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими.
Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.
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Премьер заявлял также, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
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