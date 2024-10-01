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В Раде призвали Умерова уйти в отставку из-за потери Угледара - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/umerov-1975830054.html
В Раде призвали Умерова уйти в отставку из-за потери Угледара
В Раде призвали Умерова уйти в отставку из-за потери Угледара - РИА Новости, 01.10.2024
В Раде призвали Умерова уйти в отставку из-за потери Угледара
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал отстранить от должности министра обороны Украины Рустема... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:10
2024-10-01T22:10
специальная военная операция на украине
россия
угледар
украина
рустем умеров
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал отстранить от должности министра обороны Украины Рустема Умерова из-за потери Угледара. Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение. Официального подтверждения о переходе города под контроль ВС РФ от минобороны России или Украины пока что не поступало. "Сегодня россияне оккупировали Угледар. Умеров должен уйти в отставку. Немедленно", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале, добавив, что ВСУ удерживали город больше двух лет. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска фактически окружили Угледар. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем ВС РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.*Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975794569.html
https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975773397.html
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россия, угледар, украина, рустем умеров, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, алексей гончаренко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Украина, Рустем Умеров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Алексей Гончаренко
В Раде призвали Умерова уйти в отставку из-за потери Угледара

Депутат Гончаренко призвал Умерова уйти в отставку из-за потери Угледара

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал отстранить от должности министра обороны Украины Рустема Умерова из-за потери Угледара.
Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение. Официального подтверждения о переходе города под контроль ВС РФ от минобороны России или Украины пока что не поступало.
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"Сегодня россияне оккупировали Угледар. Умеров должен уйти в отставку. Немедленно", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале, добавив, что ВСУ удерживали город больше двух лет.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска фактически окружили Угледар. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем ВС РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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*Внесен в перечень террористов и экстремистов
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУгледарУкраинаРустем УмеровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОАлексей Гончаренко
 
 
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