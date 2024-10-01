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ВС России заняли укрепрайон вдоль железной дороги в сторону Покровска - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 01.10.2024 (обновлено: 14:33 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ukreprayon-1975725694.html
ВС России заняли укрепрайон вдоль железной дороги в сторону Покровска
ВС России заняли укрепрайон вдоль железной дороги в сторону Покровска - РИА Новости, 01.10.2024
ВС России заняли укрепрайон вдоль железной дороги в сторону Покровска
Российские военные заняли серьезный укрепрайон противника вдоль железной дороги в направлении Покровска (украинское название Красноармейска) в ДНР, сообщил... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:16
2024-10-01T14:33
специальная военная операция на украине
покровск
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские военные заняли серьезный укрепрайон противника вдоль железной дороги в направлении Покровска (украинское название Красноармейска) в ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Наши ребята очень хорошо жмут противника в районе Селидово, это Цукурино. И вдоль железной дороги в сторону Покровска, где заняли один очень серьезный укрепрайон на развилке дорог", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.Город Покровск (до 2016 года Красноармейск) находится на подконтрольной ВСУ территории в Покровском районе ДНР, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html
покровск
донецкая народная республика
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покровск, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Покровск, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России заняли укрепрайон вдоль железной дороги в сторону Покровска

Кимаковский: ВС РФ заняли серьезный укрепрайон вдоль ж/д в сторону Покровска

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские военные заняли серьезный укрепрайон противника вдоль железной дороги в направлении Покровска (украинское название Красноармейска) в ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Наши ребята очень хорошо жмут противника в районе Селидово, это Цукурино. И вдоль железной дороги в сторону Покровска, где заняли один очень серьезный укрепрайон на развилке дорог", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Город Покровск (до 2016 года Красноармейск) находится на подконтрольной ВСУ территории в Покровском районе ДНР, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПокровскВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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