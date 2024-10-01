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ВС России заняли укрепрайон вдоль железной дороги в сторону Покровска
ВС России заняли укрепрайон вдоль железной дороги в сторону Покровска - РИА Новости, 01.10.2024
ВС России заняли укрепрайон вдоль железной дороги в сторону Покровска
Российские военные заняли серьезный укрепрайон противника вдоль железной дороги в направлении Покровска (украинское название Красноармейска) в ДНР, сообщил... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:16
2024-10-01T14:16
2024-10-01T14:33
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покровск
вооруженные силы рф
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красноармейск
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские военные заняли серьезный укрепрайон противника вдоль железной дороги в направлении Покровска (украинское название Красноармейска) в ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Наши ребята очень хорошо жмут противника в районе Селидово, это Цукурино. И вдоль железной дороги в сторону Покровска, где заняли один очень серьезный укрепрайон на развилке дорог", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.Город Покровск (до 2016 года Красноармейск) находится на подконтрольной ВСУ территории в Покровском районе ДНР, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html
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Специальная военная операция на Украине, Покровск, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России заняли укрепрайон вдоль железной дороги в сторону Покровска
Кимаковский: ВС РФ заняли серьезный укрепрайон вдоль ж/д в сторону Покровска