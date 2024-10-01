https://ria.ru/20241001/ukreprayon-1975725694.html

ВС России заняли укрепрайон вдоль железной дороги в сторону Покровска

ВС России заняли укрепрайон вдоль железной дороги в сторону Покровска - РИА Новости, 01.10.2024

ВС России заняли укрепрайон вдоль железной дороги в сторону Покровска

Российские военные заняли серьезный укрепрайон противника вдоль железной дороги в направлении Покровска (украинское название Красноармейска) в ДНР, сообщил... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:16

2024-10-01T14:16

2024-10-01T14:33

специальная военная операция на украине

покровск

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

красноармейск

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские военные заняли серьезный укрепрайон противника вдоль железной дороги в направлении Покровска (украинское название Красноармейска) в ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Наши ребята очень хорошо жмут противника в районе Селидово, это Цукурино. И вдоль железной дороги в сторону Покровска, где заняли один очень серьезный укрепрайон на развилке дорог", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.Город Покровск (до 2016 года Красноармейск) находится на подконтрольной ВСУ территории в Покровском районе ДНР, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.

https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html

покровск

донецкая народная республика

красноармейск

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покровск, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, безопасность