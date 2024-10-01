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Киев уволил госсекретаря и замминистра обороны - РИА Новости, 01.10.2024
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14:32 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ukraine-1975729511.html
Киев уволил госсекретаря и замминистра обороны
Киев уволил госсекретаря и замминистра обороны - РИА Новости, 01.10.2024
Киев уволил госсекретаря и замминистра обороны
Украинское правительство уволило с поста замминистра обороны Станислава Гайдера и Людмилу Дараган с должности госсекретаря оборонного ведомства, сообщили во... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:32
2024-10-01T14:32
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинское правительство уволило с поста замминистра обороны Станислава Гайдера и Людмилу Дараган с должности госсекретаря оборонного ведомства, сообщили во вторник в кабмине.Ранее во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что подписал представление в кабмин об увольнении с должности своих замов Станислава Гайдера, Александра Сергия, Юрия Джигира, а также Людмилы Дараган с поста госсекретаря ведомства."На своем заседании 1 октября кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Гайдера Станислава Мечеславовича с должности заместителя министра обороны Украины, Дараган Людмилы Витальевны с должности государственного секретаря министерства обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.По информации ведомства, временно исполняющим обязанности госсекретаря минобороны назначен Никита Никитенко.
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в мире, киев, украина, рустем умеров, министерство обороны украины
В мире, Киев, Украина, Рустем Умеров, Министерство обороны Украины
Киев уволил госсекретаря и замминистра обороны

На Украине уволили госсекретаря Дараган и замминистра обороны Гайдера

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинское правительство уволило с поста замминистра обороны Станислава Гайдера и Людмилу Дараган с должности госсекретаря оборонного ведомства, сообщили во вторник в кабмине.
Ранее во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что подписал представление в кабмин об увольнении с должности своих замов Станислава Гайдера, Александра Сергия, Юрия Джигира, а также Людмилы Дараган с поста госсекретаря ведомства.
"На своем заседании 1 октября кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Гайдера Станислава Мечеславовича с должности заместителя министра обороны Украины, Дараган Людмилы Витальевны с должности государственного секретаря министерства обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.
По информации ведомства, временно исполняющим обязанности госсекретаря минобороны назначен Никита Никитенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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