https://ria.ru/20241001/ukraine-1975729511.html

Киев уволил госсекретаря и замминистра обороны

Киев уволил госсекретаря и замминистра обороны - РИА Новости, 01.10.2024

Киев уволил госсекретаря и замминистра обороны

Украинское правительство уволило с поста замминистра обороны Станислава Гайдера и Людмилу Дараган с должности госсекретаря оборонного ведомства, сообщили во... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:32

2024-10-01T14:32

2024-10-01T14:32

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинское правительство уволило с поста замминистра обороны Станислава Гайдера и Людмилу Дараган с должности госсекретаря оборонного ведомства, сообщили во вторник в кабмине.Ранее во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что подписал представление в кабмин об увольнении с должности своих замов Станислава Гайдера, Александра Сергия, Юрия Джигира, а также Людмилы Дараган с поста госсекретаря ведомства."На своем заседании 1 октября кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Гайдера Станислава Мечеславовича с должности заместителя министра обороны Украины, Дараган Людмилы Витальевны с должности государственного секретаря министерства обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.По информации ведомства, временно исполняющим обязанности госсекретаря минобороны назначен Никита Никитенко.

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в мире, киев, украина, рустем умеров, министерство обороны украины