https://ria.ru/20241001/ukraina-1975813713.html

"Огромное количество городов". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте

"Огромное количество городов". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 01.10.2024

"Огромное количество городов". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте

Украина потеряла контроль над большими территориями в Донбассе по вине Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:10

2024-10-01T20:10

2024-10-01T22:00

специальная военная операция на украине

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олег соскин

донбасс

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леонид кучма

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина потеряла контроль над большими территориями в Донбассе по вине Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Вся система потеряна, вся Луганская область. <…> А теперь идет потеря Донецкой области, уже в Угледар они вошли. Артемовск потерян, огромное количество городов потеряно. Кто потерял? Это Зеленский", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима уже не в состоянии справляться с поставленными задачами. При этом экс-советник добавил, что ВСУ не обладают ресурсами, чтобы продолжать активные боевые действия."Это катастрофа от Зеленского. Можно как угодно называть", — резюмировал Соскин.Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни, противник в городе попал в серьезное окружение.

https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975741493.html

https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975773397.html

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донбасс

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в мире, киев, олег соскин, донбасс, украина, леонид кучма, вооруженные силы украины