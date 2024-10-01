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"Огромное количество городов". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
"Огромное количество городов". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 01.10.2024
"Огромное количество городов". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
Украина потеряла контроль над большими территориями в Донбассе по вине Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:10
2024-10-01T20:10
2024-10-01T22:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина потеряла контроль над большими территориями в Донбассе по вине Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Вся система потеряна, вся Луганская область. <…> А теперь идет потеря Донецкой области, уже в Угледар они вошли. Артемовск потерян, огромное количество городов потеряно. Кто потерял? Это Зеленский", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима уже не в состоянии справляться с поставленными задачами. При этом экс-советник добавил, что ВСУ не обладают ресурсами, чтобы продолжать активные боевые действия."Это катастрофа от Зеленского. Можно как угодно называть", — резюмировал Соскин.Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни, противник в городе попал в серьезное окружение.
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975741493.html
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"Огромное количество городов". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
Соскин: Украина потеряла огромное количество городов в Донбассе