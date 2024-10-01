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"Огромное количество городов". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 01.10.2024 (обновлено: 22:00 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975813713.html
"Огромное количество городов". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
"Огромное количество городов". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 01.10.2024
"Огромное количество городов". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
Украина потеряла контроль над большими территориями в Донбассе по вине Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:10
2024-10-01T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
олег соскин
донбасс
украина
леонид кучма
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина потеряла контроль над большими территориями в Донбассе по вине Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Вся система потеряна, вся Луганская область. &lt;…&gt; А теперь идет потеря Донецкой области, уже в Угледар они вошли. Артемовск потерян, огромное количество городов потеряно. Кто потерял? Это Зеленский", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима уже не в состоянии справляться с поставленными задачами. При этом экс-советник добавил, что ВСУ не обладают ресурсами, чтобы продолжать активные боевые действия."Это катастрофа от Зеленского. Можно как угодно называть", — резюмировал Соскин.Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни, противник в городе попал в серьезное окружение.
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975741493.html
https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975773397.html
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в мире, киев, олег соскин, донбасс, украина, леонид кучма, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Олег Соскин, Донбасс, Украина, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины
"Огромное количество городов". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте

Соскин: Украина потеряла огромное количество городов в Донбассе

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина потеряла контроль над большими территориями в Донбассе по вине Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Вся система потеряна, вся Луганская область. <…> А теперь идет потеря Донецкой области, уже в Угледар они вошли. Артемовск потерян, огромное количество городов потеряно. Кто потерял? Это Зеленский", — отметил он.
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По словам эксперта, глава киевского режима уже не в состоянии справляться с поставленными задачами. При этом экс-советник добавил, что ВСУ не обладают ресурсами, чтобы продолжать активные боевые действия.
"Это катастрофа от Зеленского. Можно как угодно называть", — резюмировал Соскин.
Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни, противник в городе попал в серьезное окружение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевОлег СоскинДонбассУкраинаЛеонид КучмаВооруженные силы Украины
 
 
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