https://ria.ru/20241001/ukraina-1975765037.html

МИД Украины отрицает обсуждение уступок для разрешения конфликта

МИД Украины отрицает обсуждение уступок для разрешения конфликта - РИА Новости, 01.10.2024

МИД Украины отрицает обсуждение уступок для разрешения конфликта

МИД Украины опубликовал во вторник заявление своего пресс-секретаря Георгия Тихого, в котором отрицаются сведения об обсуждении уступок со стороны Киева для... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:29

2024-10-01T16:29

2024-10-01T16:29

в мире

киев

андрей сибига

вооруженные силы украины

украина

мид украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. МИД Украины опубликовал во вторник заявление своего пресс-секретаря Георгия Тихого, в котором отрицаются сведения об обсуждении уступок со стороны Киева для урегулирования конфликта с РФ, ранее опубликованные западными СМИ. Ранее газета Financial Times сообщила, что новый глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе недавней поездки в США обсудил с западными коллегами возможные компромиссные варианты урегулирования конфликта. Европейские дипломаты, на которых ссылается издание, подчеркнули, что Сибига более прагматично смотрит на возможность территориальных уступок, чем его предшественник Дмитрий Кулеба. "Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы. Наоборот, позиция министра является непоколебимой, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями", - говорится в заявлении Тихого, опубликованного в Telegram-канале украинского МИД. Информацию Financial Times Тихий назвал "попросту неправдивой". Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240725/kreml-1961924931.html

https://ria.ru/20241001/zelenskij-1975733813.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, андрей сибига, вооруженные силы украины, украина, мид украины