https://ria.ru/20241001/ukraina-1975761548.html
На Украине сделали признание об Угледаре
На Украине сделали признание об Угледаре - РИА Новости, 01.10.2024
На Украине сделали признание об Угледаре
В городе Угледар в ДНР идут бои, заявил глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:20
2024-10-01T16:20
2024-10-01T16:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
угледар
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_33bd710f9114cfad523bb747d96f236e.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В городе Угледар в ДНР идут бои, заявил глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале."В Угледаре до сих пор остаются 107 человек <…>. Бои идут в черте города", — написал он.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
https://ria.ru/20241001/zapad-1975728374.html
россия
угледар
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8d33393727ee2a3a4f1b1f4173f55b61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, днр, угледар, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Угледар, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
На Украине сделали признание об Угледаре
Украинские власти впервые признали, что бои идут уже в черте Угледара в ДНР