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На Украине сделали признание об Угледаре - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 01.10.2024 (обновлено: 16:58 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975761548.html
На Украине сделали признание об Угледаре
На Украине сделали признание об Угледаре - РИА Новости, 01.10.2024
На Украине сделали признание об Угледаре
В городе Угледар в ДНР идут бои, заявил глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:20
2024-10-01T16:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
угледар
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В городе Угледар в ДНР идут бои, заявил глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале."В Угледаре до сих пор остаются 107 человек &lt;…&gt;. Бои идут в черте города", — написал он.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
https://ria.ru/20241001/zapad-1975728374.html
россия
угледар
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безопасность, россия, днр, угледар, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Угледар, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
На Украине сделали признание об Угледаре

Украинские власти впервые признали, что бои идут уже в черте Угледара в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В городе Угледар в ДНР идут бои, заявил глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале.
"В Угледаре до сих пор остаются 107 человек <…>. Бои идут в черте города", — написал он.
В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Вчера, 14:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРУгледарУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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