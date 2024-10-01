https://ria.ru/20241001/ukraina-1975761548.html

На Украине сделали признание об Угледаре

На Украине сделали признание об Угледаре - РИА Новости, 01.10.2024

На Украине сделали признание об Угледаре

В городе Угледар в ДНР идут бои, заявил глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:20

2024-10-01T16:20

2024-10-01T16:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В городе Угледар в ДНР идут бои, заявил глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале."В Угледаре до сих пор остаются 107 человек <…>. Бои идут в черте города", — написал он.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.

https://ria.ru/20241001/zapad-1975728374.html

россия

угледар

украина

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безопасность, россия, днр, угледар, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин