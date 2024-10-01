https://ria.ru/20241001/ukraina-1975749871.html

Киев пытается заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников, пишут СМИ

Киев пытается заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

Киев пытается заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников, пишут СМИ

Украинские законодатели на протяжении месяцев пытаются заручиться поддержкой чиновников США, близких к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:29

2024-10-01T15:29

2024-10-01T15:29

в мире

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

камала харрис

киев

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985843_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae868d35200e00dd126e5bb01f1dcac4.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинские законодатели на протяжении месяцев пытаются заручиться поддержкой чиновников США, близких к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, однако пока эти попытки не принесли успехов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Украинские законодатели месяцами пытаются заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников... Попытки обращения к республиканцам, симпатизирующим делу Украины, не принесли прорывов", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на неназванных депутатов с Украины. Владимир Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240926/zelenskij-1974934109.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, киев