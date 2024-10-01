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Киев пытается заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников, пишут СМИ
Киев пытается заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Киев пытается заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников, пишут СМИ
Украинские законодатели на протяжении месяцев пытаются заручиться поддержкой чиновников США, близких к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:29
2024-10-01T15:29
2024-10-01T15:29
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинские законодатели на протяжении месяцев пытаются заручиться поддержкой чиновников США, близких к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, однако пока эти попытки не принесли успехов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Украинские законодатели месяцами пытаются заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников... Попытки обращения к республиканцам, симпатизирующим делу Украины, не принесли прорывов", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на неназванных депутатов с Украины. Владимир Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240926/zelenskij-1974934109.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, киев
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Киев пытается заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников, пишут СМИ
AP: Украина безуспешно пытается заручиться поддержкой республиканцев в США