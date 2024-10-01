Рейтинг@Mail.ru
Киев пытается заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975749871.html
Киев пытается заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников, пишут СМИ
Киев пытается заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Киев пытается заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников, пишут СМИ
Украинские законодатели на протяжении месяцев пытаются заручиться поддержкой чиновников США, близких к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:29
2024-10-01T15:29
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
камала харрис
киев
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985843_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae868d35200e00dd126e5bb01f1dcac4.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинские законодатели на протяжении месяцев пытаются заручиться поддержкой чиновников США, близких к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, однако пока эти попытки не принесли успехов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Украинские законодатели месяцами пытаются заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников... Попытки обращения к республиканцам, симпатизирующим делу Украины, не принесли прорывов", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на неназванных депутатов с Украины. Владимир Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240926/zelenskij-1974934109.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985843_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_383155e114c6a62112f0c2348577778f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, киев
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Киев, Специальная военная операция на Украине
Киев пытается заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников, пишут СМИ

AP: Украина безуспешно пытается заручиться поддержкой республиканцев в США

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинские законодатели на протяжении месяцев пытаются заручиться поддержкой чиновников США, близких к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, однако пока эти попытки не принесли успехов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Украинские законодатели месяцами пытаются заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников... Попытки обращения к республиканцам, симпатизирующим делу Украины, не принесли прорывов", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на неназванных депутатов с Украины.
Владимир Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Time: Зеленский намеренно избегал встречи с Трампом во время визита в США
26 сентября, 18:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийКамала ХаррисКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала