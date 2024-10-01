https://ria.ru/20241001/ukraina-1975717098.html

В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.10.2024

В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

Сигнал воздушной тревоги звучит в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:33

2024-10-01T13:33

2024-10-01T13:33

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги звучит в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее во вторник тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Одесской, Винницкой областях. Через некоторое время сигнал тревоги прозвучал в Киевской, Черниговской и Сумской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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винницкая область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, винницкая область, вооруженные силы рф