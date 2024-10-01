В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги звучит в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее во вторник тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Одесской, Винницкой областях.
Через некоторое время сигнал тревоги прозвучал в Киевской, Черниговской и Сумской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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