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Иран призвал ООН предотвратить продолжение угрозы миру со стороны Израиля
Иран призвал ООН предотвратить продолжение угрозы миру со стороны Израиля - РИА Новости, 01.10.2024
Иран призвал ООН предотвратить продолжение угрозы миру со стороны Израиля
Иран призывает Совет Безопасности ООН предотвратить продолжение угрозы миру и стабильности со стороны Израиля, сообщил МИД Ирана. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:20
2024-10-01T23:20
2024-10-01T23:35
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Иран призывает Совет Безопасности ООН предотвратить продолжение угрозы миру и стабильности со стороны Израиля, сообщил МИД Ирана."Исламская Республика Иран… просит незамедлительных и значимых действий Совета Безопасности ООН для предотвращения продолжения угроз региональным и международным миру и безопасности со стороны Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
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в мире, иран, израиль, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран призвал ООН предотвратить продолжение угрозы миру со стороны Израиля
Иран призвал СБ ООН предотвратить продолжение угрозы миру со стороны Израиля