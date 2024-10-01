https://ria.ru/20241001/ugrozy-1975836827.html

Иран призвал ООН предотвратить продолжение угрозы миру со стороны Израиля

Иран призвал ООН предотвратить продолжение угрозы миру со стороны Израиля - РИА Новости, 01.10.2024

Иран призвал ООН предотвратить продолжение угрозы миру со стороны Израиля

Иран призывает Совет Безопасности ООН предотвратить продолжение угрозы миру и стабильности со стороны Израиля, сообщил МИД Ирана. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T23:20

2024-10-01T23:20

2024-10-01T23:35

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Иран призывает Совет Безопасности ООН предотвратить продолжение угрозы миру и стабильности со стороны Израиля, сообщил МИД Ирана."Исламская Республика Иран… просит незамедлительных и значимых действий Совета Безопасности ООН для предотвращения продолжения угроз региональным и международным миру и безопасности со стороны Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, иран, израиль, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024