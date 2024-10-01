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Иран призвал ООН предотвратить продолжение угрозы миру со стороны Израиля - РИА Новости, 01.10.2024
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23:20 01.10.2024 (обновлено: 23:35 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ugrozy-1975836827.html
Иран призвал ООН предотвратить продолжение угрозы миру со стороны Израиля
Иран призвал ООН предотвратить продолжение угрозы миру со стороны Израиля - РИА Новости, 01.10.2024
Иран призвал ООН предотвратить продолжение угрозы миру со стороны Израиля
Иран призывает Совет Безопасности ООН предотвратить продолжение угрозы миру и стабильности со стороны Израиля, сообщил МИД Ирана. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:20
2024-10-01T23:35
в мире
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израиль
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Иран призывает Совет Безопасности ООН предотвратить продолжение угрозы миру и стабильности со стороны Израиля, сообщил МИД Ирана."Исламская Республика Иран… просит незамедлительных и значимых действий Совета Безопасности ООН для предотвращения продолжения угроз региональным и международным миру и безопасности со стороны Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, иран, израиль, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран призвал ООН предотвратить продолжение угрозы миру со стороны Израиля

Иран призвал СБ ООН предотвратить продолжение угрозы миру со стороны Израиля

© РИА НовостиРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Иран призывает Совет Безопасности ООН предотвратить продолжение угрозы миру и стабильности со стороны Израиля, сообщил МИД Ирана.
"Исламская Республика Иран… просит незамедлительных и значимых действий Совета Безопасности ООН для предотвращения продолжения угроз региональным и международным миру и безопасности со стороны Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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