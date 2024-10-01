https://ria.ru/20241001/ugledar-1975742621.html

Сотни военных ВСУ могут находиться в окружении в Угледаре, пишет Telegraph

Сотни военных ВСУ могут находиться в окружении в Угледаре, пишет Telegraph - РИА Новости, 01.10.2024

Сотни военных ВСУ могут находиться в окружении в Угледаре, пишет Telegraph

Британская газета Telegraph пишет, что сотни украинских военных могут находиться в окружении сил РФ в оккупированном ВСУ городе Угледар в ДНР. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:01

2024-10-01T15:01

2024-10-01T15:01

в мире

угледар

россия

донецкая народная республика

владимир рогов

денис пушилин

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Британская газета Telegraph пишет, что сотни украинских военных могут находиться в окружении сил РФ в оккупированном ВСУ городе Угледар в ДНР. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска фактически окружили Угледар. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем ВС РФ. "Сотни украинских солдат могли оказаться в ловушке (в Угледаре - ред.) по мере того, как силы РФ завершают окружение города и наступают", - пишет издание. Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре, фиксируется "очень серьезный охват" города. Украинские СМИ также сообщили об очень тяжелой для ВСУ ситуации в Угледаре. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение и готовит эвакуацию.

https://ria.ru/20241001/ugledar-1975484456.html

угледар

россия

донецкая народная республика

украина

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