Рейтинг@Mail.ru
Сотни военных ВСУ могут находиться в окружении в Угледаре, пишет Telegraph - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ugledar-1975742621.html
Сотни военных ВСУ могут находиться в окружении в Угледаре, пишет Telegraph
Сотни военных ВСУ могут находиться в окружении в Угледаре, пишет Telegraph - РИА Новости, 01.10.2024
Сотни военных ВСУ могут находиться в окружении в Угледаре, пишет Telegraph
Британская газета Telegraph пишет, что сотни украинских военных могут находиться в окружении сил РФ в оккупированном ВСУ городе Угледар в ДНР. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:01
2024-10-01T15:01
в мире
угледар
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
денис пушилин
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Британская газета Telegraph пишет, что сотни украинских военных могут находиться в окружении сил РФ в оккупированном ВСУ городе Угледар в ДНР. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска фактически окружили Угледар. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем ВС РФ. "Сотни украинских солдат могли оказаться в ловушке (в Угледаре - ред.) по мере того, как силы РФ завершают окружение города и наступают", - пишет издание. Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре, фиксируется "очень серьезный охват" города. Украинские СМИ также сообщили об очень тяжелой для ВСУ ситуации в Угледаре. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение и готовит эвакуацию.
https://ria.ru/20241001/ugledar-1975484456.html
угледар
россия
донецкая народная республика
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, угледар, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина, великобритания
В мире, Угледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Украина, Великобритания
Сотни военных ВСУ могут находиться в окружении в Угледаре, пишет Telegraph

Telegraph: сотни военных ВСУ могут находиться в окружении ВС России в Угледаре

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Угледаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Британская газета Telegraph пишет, что сотни украинских военных могут находиться в окружении сил РФ в оккупированном ВСУ городе Угледар в ДНР.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска фактически окружили Угледар. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем ВС РФ.
"Сотни украинских солдат могли оказаться в ловушке (в Угледаре - ред.) по мере того, как силы РФ завершают окружение города и наступают", - пишет издание.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре, фиксируется "очень серьезный охват" города. Украинские СМИ также сообщили об очень тяжелой для ВСУ ситуации в Угледаре.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение и готовит эвакуацию.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Цепляются за каждый дом". Как российская армия штурмует Угледар
Вчера, 08:00
 
В миреУгледарРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала