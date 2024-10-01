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ВСУ планируют эвакуацию из Угледара, заявил советник главы ДНР
ВСУ планируют эвакуацию из Угледара, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 01.10.2024
ВСУ планируют эвакуацию из Угледара, заявил советник главы ДНР
Украинские войска в Угледаре цепляются за микрорайон с жилой застройкой на окраине города, противник готовит эвакуацию, заявил советник главы ДНР Игорь... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:36
2024-10-01T14:36
2024-10-01T14:36
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска в Угледаре цепляются за микрорайон с жилой застройкой на окраине города, противник готовит эвакуацию, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". "Наши флаги уже гордо реют над многими зданиями в самом Угледаре. Противник цепляется только за одну окраину - микрорайон с высотной застройкой. Там (противник - ред.) не то что планирует закрепляться, а, скажем так, планирует эвакуацию", - сказал Кимаковский. По его словам, сейчас российские военные продвигаются в сторону населенного пункта Богоявленка, трасса на который из Угледара ранее была перекрыта. Украинская армия спешно создает вторую линию обороны на этом направлении, добавил Кимаковский.
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Специальная военная операция на Украине, Угледар, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ планируют эвакуацию из Угледара, заявил советник главы ДНР
Советник главы ДНР: в Угледаре ВСУ цепляются за микрорайон, готовят эвакуацию