https://ria.ru/20241001/ugledar-1975730703.html

ВСУ планируют эвакуацию из Угледара, заявил советник главы ДНР

ВСУ планируют эвакуацию из Угледара, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 01.10.2024

ВСУ планируют эвакуацию из Угледара, заявил советник главы ДНР

Украинские войска в Угледаре цепляются за микрорайон с жилой застройкой на окраине города, противник готовит эвакуацию, заявил советник главы ДНР Игорь... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:36

2024-10-01T14:36

2024-10-01T14:36

специальная военная операция на украине

угледар

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска в Угледаре цепляются за микрорайон с жилой застройкой на окраине города, противник готовит эвакуацию, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". "Наши флаги уже гордо реют над многими зданиями в самом Угледаре. Противник цепляется только за одну окраину - микрорайон с высотной застройкой. Там (противник - ред.) не то что планирует закрепляться, а, скажем так, планирует эвакуацию", - сказал Кимаковский. По его словам, сейчас российские военные продвигаются в сторону населенного пункта Богоявленка, трасса на который из Угледара ранее была перекрыта. Украинская армия спешно создает вторую линию обороны на этом направлении, добавил Кимаковский.

https://ria.ru/20241001/ugledar-1975717864.html

угледар

донецкая народная республика

россия

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угледар, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф