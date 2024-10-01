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ВСУ планируют эвакуацию из Угледара, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ugledar-1975730703.html
ВСУ планируют эвакуацию из Угледара, заявил советник главы ДНР
ВСУ планируют эвакуацию из Угледара, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 01.10.2024
ВСУ планируют эвакуацию из Угледара, заявил советник главы ДНР
Украинские войска в Угледаре цепляются за микрорайон с жилой застройкой на окраине города, противник готовит эвакуацию, заявил советник главы ДНР Игорь... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:36
2024-10-01T14:36
специальная военная операция на украине
угледар
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска в Угледаре цепляются за микрорайон с жилой застройкой на окраине города, противник готовит эвакуацию, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". "Наши флаги уже гордо реют над многими зданиями в самом Угледаре. Противник цепляется только за одну окраину - микрорайон с высотной застройкой. Там (противник - ред.) не то что планирует закрепляться, а, скажем так, планирует эвакуацию", - сказал Кимаковский. По его словам, сейчас российские военные продвигаются в сторону населенного пункта Богоявленка, трасса на который из Угледара ранее была перекрыта. Украинская армия спешно создает вторую линию обороны на этом направлении, добавил Кимаковский.
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угледар, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ планируют эвакуацию из Угледара, заявил советник главы ДНР

Советник главы ДНР: в Угледаре ВСУ цепляются за микрорайон, готовят эвакуацию

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях под Угледаром
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях под Угледаром . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска в Угледаре цепляются за микрорайон с жилой застройкой на окраине города, противник готовит эвакуацию, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
"Наши флаги уже гордо реют над многими зданиями в самом Угледаре. Противник цепляется только за одну окраину - микрорайон с высотной застройкой. Там (противник - ред.) не то что планирует закрепляться, а, скажем так, планирует эвакуацию", - сказал Кимаковский.
По его словам, сейчас российские военные продвигаются в сторону населенного пункта Богоявленка, трасса на который из Угледара ранее была перекрыта. Украинская армия спешно создает вторую линию обороны на этом направлении, добавил Кимаковский.
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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